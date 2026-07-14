Le imprese abruzzesi che adottano report di sostenibilità e certificazioni ambientali mostrano maggiore maturità nella gestione dei temi Environmental, Social and Governance (ESG). Investono di più in efficienza energetica, energie rinnovabili e riciclo dei materiali, facilitando la transizione ecologica. È quanto emerge dallo studio 'From Data to Action: The Role of Reports and Certifications in Driving Corporate Sustainability', firmatoda Stefano Cianciotta, Idiano D'Adamo, Alfredo De Massis, Massimo Gastaldi e Nicolò Laganà, pubblicato sulla rivista internazionale Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

La ricerca ha coinvolto la Regione Abruzzo, la Sapienza Università di Roma, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti‑Pescara. Hanno collaborato anche Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ‑ Chieti Pescara Teramo e Confindustria L'Aquila ‑ Abruzzo Interno, diffondendo l'indagine nel tessuto imprenditoriale regionale. Condotta su cento imprese abruzzesi, l'indagine rivela che le aziende con strumenti formali di sostenibilità non si limitano a rispettare gli obblighi, ma trasformano la sostenibilità in una leva strategica di sviluppo.

Sostenibilità e governance aziendale

Lo studio evidenzia che la maturità sostenibile delle imprese abruzzesi non dipende da dimensione o settore, ma dalla capacità di integrare la sostenibilità nei processi decisionali e nella governance aziendale.

Gli autori sottolineano che report di sostenibilità e certificazioni devono essere considerati veri strumenti di governance, non semplici adempimenti. In conclusione, la sostenibilità rappresenta un investimento capace di generare valore nel lungo periodo, non un mero costo.

ORSA e rendicontazione di sostenibilità

Il tema della rendicontazione di sostenibilità è monitorato dall’Osservatorio sulla Rendicontazione di Sostenibilità delle Aziende abruzzesi (ORSA) del Dipartimento di Economia dell’Università G. d’Annunzio di Chieti‑Pescara. Attivo dal 2025 e supportato da CSV Abruzzo ETS, l’ORSA produce rapporti e organizza workshop per approfondire le pratiche di reporting ESG, l'accountability e la creazione di valore per gli stakeholder, fornendo strumenti di analisi e studio sulle pratiche di sostenibilità delle organizzazioni regionali.