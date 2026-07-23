Il presidente e amministratore delegato di STMicroelectronics, Jean-Marc Chery, ha annunciato un significativo rialzo delle stime sui ricavi legati ai data center. L'azienda prevede ora di superare il miliardo di dollari (circa 870 milioni di euro) entro la fine del 2026, un obiettivo ambizioso spinto dalla domanda sostenuta di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Questa revisione rappresenta un notevole incremento rispetto alle precedenti previsioni, che si attestavano "agevolmente sopra i 500 milioni di dollari" per il 2026. Chery ha sottolineato come la continua e forte richiesta di soluzioni per l'AI abbia permesso di "spostare verso l’alto la nostra ambizione".

Le proiezioni indicano che, mantenendo l'attuale dinamica e considerando gli impegni in corso, i ricavi per i data center potrebbero superare nettamente i 2 miliardi di dollari nel 2027.

Previsioni di crescita e impatto di mercato

L'aggiornamento delle stime è stato reso possibile anche grazie ai progressi compiuti da STMicroelectronics nell'aumento della propria capacità produttiva, un fattore cruciale per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida espansione. L'annuncio ha avuto un riscontro positivo sui mercati finanziari: il titolo STM ha chiuso la giornata precedente con un balzo di oltre il 15%, raggiungendo i 68,26 euro.

STMicroelectronics si conferma un attore chiave nella produzione globale di componenti elettronici e semiconduttori.

L'azienda sviluppa tecnologie avanzate per settori strategici come l'automotive, l'industria, l'elettronica di consumo e, con crescente enfasi, il segmento dei data center. L'infrastruttura per l'intelligenza artificiale è oggi un motore primario di crescita per STM, che mira a consolidare la sua posizione attraverso investimenti mirati e l'espansione delle sue capacità.

La strategia di STM si concentra sull'innovazione costante e sulla capacità di adattarsi rapidamente alle evoluzioni della domanda globale, in particolare nel campo delle applicazioni AI. Con sede legale a Ginevra e una vasta presenza internazionale, l'azienda continua a rafforzare la sua leadership tecnologica in un mercato in continua trasformazione.