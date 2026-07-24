Il Gruppo Volkswagen ha registrato un calo significativo dell’utile nel secondo trimestre del 2026. L’utile consolidato al netto delle imposte, relativo ai mesi da aprile a giugno, è diminuito del 32,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, scendendo da 2,29 miliardi di euro a 1,54 miliardi di euro. La casa automobilistica con sede a Wolfsburg, principale costruttore europeo del settore, ha così evidenziato una contrazione degli utili.

Nei primi sei mesi del 2026, Volkswagen ha mantenuto un fatturato sostanzialmente stabile a 158,1 miliardi di euro, cifra simile ai 158,4 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2025.

Tuttavia, l’utile operativo ha subito una flessione marcata, attestandosi a 5,9 miliardi di euro, con una diminuzione dell’11,6% rispetto ai 6,7 miliardi di euro dell’anno precedente. Il portafoglio ordini in Europa ha invece mostrato una crescita di circa il 12% dalla fine del 2025.

Dati Chiave e Strategie Future

Il margine operativo del Gruppo nei primi sei mesi del 2026 si è attestato al 3,8%. Nel periodo, le vendite di veicoli sono state pari a 4 milioni di unità, segnando una diminuzione dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Un dato positivo è rappresentato dal flusso di cassa netto della divisione Automotive, che ha raggiunto 3,2 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto al valore negativo di 1,4 miliardi di euro del primo semestre 2025.

Per quanto riguarda la gamma elettrica, il portafoglio ordini di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa è cresciuto di oltre il 50% nel secondo trimestre. In particolare, la nuova Electric Urban Car Family ha superato i 70.000 ordini in poche settimane. Il gruppo ha sottolineato la necessità di ridurre la complessità operativa e di implementare rapidamente le strategie per migliorare la marginalità complessiva.

Dichiarazioni e Prospettive 2026

Oliver Blume, CEO di Volkswagen Group, ha dichiarato che per l’intero anno si aspetta una “performance robusta in un contesto impegnativo”, nonostante il risultato operativo del primo semestre sia stato “circa il 12% inferiore” rispetto all’anno precedente.

Arno Antlitz, CFO e COO, ha aggiunto che il margine operativo del 3,8% “resta troppo basso e sottolinea la necessità di agire”, pur riconoscendo il flusso di cassa netto positivo generato.

L’outlook aggiornato per il 2026 prevede un fatturato in calo tra il 3% e lo 0% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo è atteso tra il 4% e il 5,5%. Il gruppo mantiene una solida posizione di liquidità netta compresa tra 32 e 34 miliardi di euro, con un rapporto di investimento nella divisione Automotive tra l’11% e il 12%.