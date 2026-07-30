Wall Street ha inaugurato la seduta di contrattazioni con un significativo rialzo, evidenziando un andamento positivo su tutti i principali indici. Questa crescita iniziale riflette una maggiore fiducia tra gli investitori, come anticipato dal sottotitolo che segnala progressi all'avvio. Il Dow Jones ha registrato un aumento dello 0,63%, attestandosi a 51.910,67 punti. Il Nasdaq ha segnato un incremento più marcato, avanzando dell'1,61% e raggiungendo quota 24.883,66 punti. L'indice S&P 500 ha contribuito al quadro positivo, mettendo a segno un progresso dello 0,90% e portandosi a 7.382,13 punti.

Dettagli sull'apertura e l'andamento degli indici

Approfondendo la prima fase di contrattazione, il Dow Jones Industrial Average ha mostrato un aumento di 226,2 punti, pari allo 0,44%, raggiungendo 52.173,42 punti all'apertura. L'indice S&P 500 ha guadagnato 52,2 punti, ovvero lo 0,70%, attestandosi a 7.464,2 punti. Il Nasdaq Composite, con la sua forte componente tecnologica, è salito di 260,4 punti, pari all'1,04%, a 25.236,185 punti al suono della campana di apertura. Questi dati evidenziano la dinamicità del mercato statunitense fin dalle prime battute.

Fattori chiave e contesto di mercato

Il rialzo degli indici di Wall Street si inserisce in un contesto globale che ha migliorato il sentiment degli operatori.

Un fattore determinante è stata la pausa nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, contribuendo a ridurre l'incertezza e a stimolare una maggiore propensione al rischio tra gli investitori. Questo scenario precede un periodo denso di appuntamenti significativi: la pubblicazione di importanti risultati societari, la diffusione di nuovi dati economici e una cruciale decisione sui tassi di interesse. Tutti questi elementi definiranno le prossime tendenze del mercato.