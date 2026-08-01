L'Abruzzo si posiziona in modo preoccupante al quinto posto in Italia per il numero di comuni che affrontano il fenomeno del "deserto bancario". Un'analisi approfondita rivela che, su un totale di 305 municipalità presenti nella regione, ben 187 comuni sono privi di sportelli bancari. Questa cifra si traduce in una percentuale che supera il 61% dei territori abruzzesi, evidenziando una problematica di vasta portata che incide profondamente sulla vita quotidiana dei residenti e sullo sviluppo delle comunità locali.

La distribuzione del fenomeno e il confronto nazionale

La situazione in Abruzzo non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto nazionale in cui la progressiva scomparsa degli sportelli bancari dai piccoli centri è una tendenza consolidata. Tuttavia, la regione abruzzese si distingue negativamente, collocandosi tra le aree più colpite del Paese. È preceduta in questa classifica soltanto da Piemonte, Marche, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, regioni che presentano anch'esse un'elevata percentuale di comuni senza servizi bancari fisici. Il dato del 61,3% dei comuni abruzzesi senza sportelli bancari è significativamente superiore alla media nazionale, configurandosi come una vera e propria criticità strutturale che impatta in modo particolare le aree interne e montane della regione, dove la densità di popolazione è minore e i servizi tendono a rarefarsi.

Le implicazioni per i cittadini e lo sviluppo territoriale

Le conseguenze dell'assenza di sportelli bancari sono molteplici e toccano direttamente la qualità della vita dei cittadini. Per un numero considerevole di residenti, soprattutto in contesti rurali e montani, la mancanza di una filiale locale significa dover affrontare spostamenti spesso lunghi e disagevoli per poter accedere a operazioni bancarie di base, come prelievi, versamenti o consulenze. Questo non solo genera disagi e perdite di tempo, ma può anche rappresentare un ostacolo per le fasce più anziane della popolazione o per coloro che hanno difficoltà di mobilità. La riduzione della presenza fisica degli istituti di credito nei piccoli comuni viene unanimemente indicata come un fattore che frena il potenziale di sviluppo locale, limitando l'accesso al credito e ai servizi finanziari essenziali per imprese e famiglie.

Tale fenomeno compromette inoltre la tenuta dei servizi essenziali alla popolazione, contribuendo allo spopolamento e all'isolamento di intere aree. È fondamentale, quindi, che questa tendenza nazionale, che vede la progressiva contrazione della rete bancaria nei territori meno popolati, sia affrontata con strategie mirate a garantire l'inclusione finanziaria e la vitalità economica anche nelle zone più periferiche dell'Abruzzo.