Il bando regionale della Liguria, dedicato allo sviluppo delle competenze nelle start up, si è chiuso con 51 domande. Le richieste complessive hanno superato 1,3 milioni di euro, a fronte di una dotazione economica di 300 mila euro. Questa domanda di finanziamento è risultata quattro volte superiore rispetto ai fondi disponibili, evidenziando una chiara necessità di supporto per le imprese innovative liguri.

Dettagli della misura e finalità del bando

Promosso dalla Regione Liguria, il bando era specificamente rivolto alle start up liguri, consentendo di richiedere fino a 30 mila euro a fondo perduto.

I fondi erano destinati a percorsi formativi ad alto contenuto tecnologico, internazionalizzazione, servizi specialistici ad alto valore aggiunto, infrastrutture e validazione tecnologica, oltre che all'introduzione di nuove professionalità. L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana, ha evidenziato come "questi numeri certificano quanto le imprese – e in particolar modo le start up – necessitino di competenze qualificate per ritagliarsi uno spazio sempre più importante nei mercati di riferimento".

Prospettive e strumenti di supporto alle imprese

La Regione Liguria ha ribadito il proprio impegno non solo nel cofinanziare gli investimenti per la specializzazione, ma anche nel sostenere la crescita delle imprese attraverso strumenti dedicati.

Tra questi, è in fase di approvazione una nuova misura che, tramite Ligurcapital, supporterà la capitalizzazione delle imprese. L'assessore Piana ha aggiunto: "Siamo, infatti, pronti ad approvare una misura che, attraverso Ligurcapital, supporterà la capitalizzazione delle imprese". Questo intervento mira a rafforzare la solidità finanziaria e lo sviluppo strategico delle realtà imprenditoriali liguri.

Il bando si inserisce in una più ampia strategia regionale per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative. L'obiettivo è rafforzare la competitività e la presenza delle start up nei mercati di riferimento, tramite incentivi e servizi mirati. L'iniziativa rientra nell'Azione 1.4.1 "Supporto alle start up innovative", un pilastro fondamentale per l'ecosistema imprenditoriale ligure orientato all'innovazione e alla crescita sostenibile.