Una giornata di forti ribassi ha caratterizzato le borse dell'Asia e del Pacifico il 19 agosto 2026. A pesare sull'andamento dei mercati è stata soprattutto la persistente pressione di vendita sul comparto dei microprocessori, un settore chiave che continua a risentire dei timori di una bolla speculativa e dell'incertezza geopolitica globale. Questi fattori hanno contribuito a creare un clima di cautela tra gli investitori, portando a significative perdite sui principali listini.

I principali mercati asiatici in profondo rosso

La piazza di Tokyo ha registrato una delle performance peggiori della giornata, chiudendo con un calo del 3,16%.

Anche altri importanti mercati regionali hanno subito flessioni notevoli: Taiwan ha perso l'1,3%, mentre Seul ha segnato un pesante -5,85%. Perfino Sidney, tradizionalmente più legata all'andamento delle materie prime, non è riuscita a sottrarsi al trend negativo, chiudendo con una diminuzione dello 0,18%. Al momento della rilevazione, alcune borse erano ancora aperte e mostravano un andamento altrettanto debole: Hong Kong segnava -0,07%, Shanghai -2,33%, Mumbai -0,45% e Singapore -0,38%.

Contesto macroeconomico e attese internazionali

Il clima di pessimismo non si è limitato all'Asia. I future sui mercati europei e statunitensi indicavano un andamento negativo, influenzati in parte dall'aumento dell'inflazione nel Regno Unito registrato nel mese di luglio.

L'attenzione degli operatori è ora rivolta ai prossimi dati sull'inflazione dell'Eurozona, la cui pubblicazione è attesa con interesse. Un altro appuntamento cruciale per i mercati globali è rappresentato dai verbali dell'ultimo comitato federale della Federal Reserve, che saranno diffusi in serata e forniranno indicazioni sulle future strategie di politica monetaria della banca centrale americana.

Il settore dei microprocessori sotto pressione

Le vendite sui microprocessori si inseriscono in un quadro di crescente volatilità per i titoli tecnologici. Le preoccupazioni legate a una possibile bolla speculativa nel settore e la perdurante incertezza geopolitica globale continuano a essere i principali catalizzatori di questa tendenza negativa. Gli investitori monitorano attentamente l'evoluzione di questi fattori, che hanno un impatto diretto sulla fiducia e sulle decisioni di investimento nei mercati finanziari asiatici e oltre.