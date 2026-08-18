Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha formalmente annunciato martedì 18 agosto 2026 di aver presentato una manifestazione di interesse riguardante gli stabilimenti ex Ilva. L'annuncio, diffuso tramite una nota ufficiale alle ore 19:03, segna un momento significativo per il futuro del settore siderurgico italiano. Questa iniziativa evidenzia la volontà del comparto di assumere un ruolo proattivo nella ripartenza di asset industriali di rilevanza strategica.

La proposta, di ampia portata, non è stata sottoscritta unicamente da Federacciai, ma rappresenta un'azione congiunta che vede la partecipazione attiva di altre quattordici importanti imprese associate.

Questa vasta adesione sottolinea la coesione e l'interesse condiviso per il rilancio e la valorizzazione degli impianti, considerati cruciali per la capacità produttiva nazionale.

Le imprese coinvolte nella proposta congiunta

Le aziende che hanno apposto la loro firma su questa iniziativa includono alcuni dei principali attori del panorama siderurgico nazionale. Tra queste figurano: ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin e Rubiera Special Steel.

La loro partecipazione collettiva rafforza il peso e la credibilità della proposta, confermando un impegno corale per il futuro dell'industria.

Il ruolo di Federacciai e la strategia del settore

Federacciai, in quanto Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, svolge un ruolo centrale nella tutela e promozione degli interessi delle principali aziende del settore siderurgico. La sua missione include il coordinamento di iniziative comuni e il sostegno alla competitività e allo sviluppo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale. La presentazione di questa manifestazione di interesse congiunta per gli stabilimenti ex Ilva è un chiaro esempio di come la Federazione operi per favorire l'aggregazione e la collaborazione tra le maggiori realtà industriali.

Questa sinergia è fondamentale per affrontare le sfide del mercato e per garantire un futuro solido all'industria dell'acciaio in Italia. L'azione collettiva testimonia la capacità del settore di unirsi per obiettivi comuni di grande rilevanza economica e sociale, mirando a rafforzare la posizione dell'Italia nel contesto siderurgico globale.