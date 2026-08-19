"Il Centro agroalimentare delle Marche è un fulcro importantissimo per questa zona e può rappresentare un volano di crescita delle produzioni, creando anche valore aggiunto".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, alla cerimonia di inaugurazione dei lavori Pnrr del Centro agroalimentare Marche.

Gli investimenti sulla struttura

Lollobrigida, accompagnato tra gli altri dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal sindaco di San Benedetto Nicola Mozzoni, ha ricordato gli investimenti realizzati dal ministero sulla struttura.

"Parliamo di 7 milioni e 800mila euro che permettono di azzerare i costi dei consumi, con 1,3 megawatt di produzione energetica, addirittura superiore alle necessità del centro e quindi con la possibilità anche di produrre reddito".

Il ministro ha sottolineato anche gli interventi infrastrutturali, in particolare quelli destinati alla refrigerazione e alla trasformazione del pescato, che "possono essere una risposta al mondo della pesca, permettendo di tenere alto il valore dei prodotti in qualsiasi periodo della stagione".

La logistica e il risparmio energetico

Nel corso della visita, Lollobrigida ha incontrato anche alcune aziende del settore ortofrutticolo che operano all'interno del Centro e raccolgono e distribuiscono le produzioni degli agricoltori marchigiani.

"La logistica è fondamentale", ha aggiunto il ministro.

Lollobrigida ha quindi evidenziato il risparmio derivante dagli investimenti sul fronte energetico: "Qui 140mila euro l'anno di bolletta diventano zero e, in più, c'è un'entrata derivante dalla produzione che eccede gli attuali consumi".

"Se consideriamo circa 200mila euro l'anno per i vent'anni di durata degli impianti solari, si comprende quanto un investimento di questa natura produca in termini di futuro", ha concluso.