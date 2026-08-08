Palermo si conferma tra le città italiane che risentono maggiormente dell'aumento del costo della vita. Le recenti stime, elaborate da Cer per Confesercenti e diffuse l'8 agosto 2026, rivelano che il capoluogo siciliano ha registrato un tasso di inflazione pari al 3,2%. Questo valore lo posiziona tra i più elevati a livello nazionale, sottolineando una pressione economica significativa per le famiglie e le attività locali.

L'andamento dell'inflazione nelle città italiane

L'analisi dettagliata delle rilevazioni evidenzia un quadro differenziato sul territorio.

Reggio Calabria si distingue con l'aumento dei prezzi più marcato d'Italia, toccando un incremento del 4,3%. Seguono a ruota Napoli, con un tasso di inflazione del 3,5%, e poi Bolzano e Roma, entrambe attestatesi al 3,4%. Immediatamente dopo queste città, si colloca Palermo con il suo 3,2%, un dato che condivide con Bari, indicando una situazione di particolare attenzione per il Sud Italia.

Sul versante opposto della classifica, si osservano le città con gli aumenti più contenuti. Campobasso registra l'incremento più basso, pari all'1,7%, seguita da Potenza con l'1,9% e da Firenze con il 2,0%. Questa polarizzazione evidenzia come il fenomeno inflattivo non abbia un impatto uniforme, ma si manifesti con intensità diverse a seconda delle realtà urbane considerate.

Il divario tra le città più e meno colpite

Un aspetto saliente delle stime di Confesercenti è lo scarto significativo tra la città più colpita e quella meno interessata dall'aumento dei prezzi. Il divario tra Reggio Calabria, che detiene il primato per l'incremento maggiore, e Campobasso, con l'aumento più contenuto, ammonta a ben 2,6 punti percentuali. Questo rappresenta il differenziale più ampio rilevato nell'intera classifica delle città italiane esaminate, mettendo in luce una profonda disomogeneità nell'impatto del caro-vita.

L'analisi complessiva sottolinea come l'inflazione stia esercitando una pressione notevole su diverse aree del Paese. In particolare, le città del Sud Italia mostrano una doppia tendenza: presentano sia i valori massimi sia quelli minimi nell'aumento dei prezzi al consumo.

La situazione descritta dalle stime di Cer per Confesercenti evidenzia chiaramente la crescente pressione del caro-vita su Palermo e su molte altre città italiane, con effetti significativi che si ripercuotono direttamente sulle famiglie e sull'intero sistema delle attività economiche locali, richiedendo un'attenta valutazione delle dinamiche socio-economiche in atto.