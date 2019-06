Un piccolo gruppo di matrice neonazista stava preparando atti di violenza Politica contro alcuni politici particolarmente avversi al mondo dell'estremismo di destra maggiormente radicalizzato. Andando maggiormente nei particolari e stando ad un articolo della Repubblica, si tratterebbe dell'organizzazione 'Croce Del Nord', attiva nella parte settentrionale della Germania. Per essere più specifici, il gruppo estremista aveva compilato una lista nera di politici ostili ed aveva acquistato circa 200 body-bag, ovvero i sacchi destinati alla raccolta dei cadaveri.

L'allarme del Ministero dell'Interno sull'avanzata dell'ultradestra

Proprio pochissimi giorni fa il ministero dell'Interno aveva lanciato l'allarme in merito alla continua avanzata dell'estremismo di destra. Entrando nei dettagli, lo stesso ministro dell'Interno Horst Seehofer aveva sostenuto che era giunto il momento di impegnarsi ancora più fortemente nella lotta contro le organizzazioni legate al mondo dell'ultradestra tedesco. Inoltre, durante il suo discorso tenuto nell'ambito di un meeting a Bellino lo stesso politico aveva diffuso un rapporto incentrato su dei dati ripresi da un report dei servizi segreti per il 2018.

L'analisi dei servizi e il rischio legato all'aumento dell'estremismo di destra

Come già detto, durante l'incontro di Berlino lo stesso Seehofer ha citato un rapporto dei servizi segreti teutonici relativo al considerevole aumento di personale e consensi nel mondo dell'estrema destra e del neonazismo. In tale relazione delle agenzie d'intelligence, è riportato che nel 2018 è stato rilevato che gli estremisti di destra tedeschi sono almeno 24.100 e quelli potenzialmente pericolosi sarebbero almeno 12mila.

Indubbiamente, si tratta di un numero da non sottostimare e che dimostra che il rischio legato all'ascesa dell'estremismo di destra violento non è per nulla campato in aria.

Inoltre, su tale delicata e controversa tematica bisogna segnalare che da diverso tempo sono relativamente aumentati i casi di 'lupi solitari' e cellule di matrice neonazista dedite all'utilizzo strategico e primario del terrorismo e della violenza operata nei confronti degli oppositori politici ed ideologici.

Entrando nei dettagli, bisogna segnalare che tali organizzazioni e individui rientrano o hanno avuto contatti con quelle frange più violente e maggiormente radicalizzate del network estremista di destra e neonazista 'underground', che ha contatti marginali e generalmente conflittuali con le organizzazioni più grandi e conosciute come il 'partito nazionaldemocratico' (NPD).