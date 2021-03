MADRID – Tra le otto persone arrestate sabato 27 febbraio a Barcellona per avere partecipato ai disordini e alle violenze in strada, ci sono anche sei italiani residenti in Catalogna e vicini agli ambienti anarchici. I connazionali sono stati sottoposti alle 72 ore di stato di fermo da parte dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, che ha riconosciuto la flagranza di reato. I connazionali, di cui quattro originari del Piemonte, risiedono in Catalogna, sono cinque uomini e una donna con età comprese tra i 29 e i 35 anni e non sono iscritti nel registro Aire, l’albo degli italiani residenti all’estero.

Di loro si sanno solo quattro nomi: Sara Caterina Casiccia, Luca Callegarini, Ermanno Cagnassone e Alberto Frisetti. Da sabato notte sono sottoposti allo stato di fermo per flagranza di reato. Mercoledì mattina, al termine delle 72 ore previste dal fermo di polizia, con una udienza il giudice del Tribunale di Barcellona deciderà se convalidare l'arresto degli italiani. Tra questi chi rischia di più è Sara Caterina Casiccia, conosciuta nei social come Zarina Kasitscha, 35 anni, laurea in Antropologia, videomaker di Torino e residente fuori Barcellona nella provincia del Maresme.

La videomaker ha incendiato un furgone con dentro un agente della polizia municipale

Per lei si ipotizza, assieme a un altro italiano, l’accusa di tentato omicidio ai danni di un agente della Guardia Urbana, la polizia municipale.

La trentacinquenne piemontese avrebbe cosparso il mezzo della Guardia Urbana con l’acquaragia, mentre pochi secondi dopo un altro manifestante lanciava una bottiglia molotov provocando un grande falò che ha immediatamente avvolto il mezzo.

Provvidenziale l'intervento immediato della Brimo, la squadra antisommossa dei Mossos d’Esquadra che ha evitato una peggiore conclusione dell'aggressione.

L’agente è uscito incolume allontanandosi dal furgone i fiamme, protetto dagli scudi dei compagni per evitare il fitto lancio di pietre e bottiglie. Casiccia, secondo alcuni giornali catalani, avrebbe alcuni precedenti penali. Nel caso di convalida dell’arresto, andrebbe a processo per il reato di tentato omicidio che in Spagna è punito con il carcere dai 10 ai 20 anni.

Per quattro piemontesi accuse di appartenenza a gruppo criminale, disordini pubblici e danni

La giovane, infatti, voleva bruciare la camionetta con dentro una persona mettendo a rischio la sua vita. Sembrerebbe, infatti, che la videomaker italiana sarebbe stata incastrata da alcune testimonianze raccolte dai Mossos, ma soprattutto dai filmati delle telecamere esterne di videosorveglianza che mostrerebbero la Casiccia versare il liquido incendiario sul furgone in una posizione in cui non poteva non accorgersi che all’interno del furgone ci fosse un agente.

Nella sua pagina Facebook, la donna non nasconde la sua natura anarchica. Scrive in un post: «Buongiorno dal fronte della resistenza. I crimini artistici sono belli». Gli altri quattro italiani, invece, dovranno rispondere di reati minori, come l’appartenenza a gruppo criminale, disordini pubblici e danni ad auto e vetrine.

Con i sei presunti anarchici italiani sono stati fermati anche un francese e uno spagnolo. I disordini ad oggi hanno prodotto duecento milioni di euro di danni, conteggiando le auto e la distruzione di vetrine e arredi urbani.

A Barcellona i danni sono di duecento milioni di euro. La polizia catalana si costituirà al processo

Intanto, il sindacato della Guardia Urbana, in un comunicato stampa, ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo contro le persone arrestate. La Guardia Civil, i Mossos e la stesa Guardia Urbana da dieci giorni sono schiacciati dalla pressione degli interventi per fermare le violenze. Sette di loro sono rimasti feriti. Il partito Unidos Podemos che, assieme ai Socialisti di Pedro Sánchez, forma il Governo di maggioranza, nei giorni seguenti lo scoppio della guerriglia aveva appoggiato i manifestanti, accusando la polizia catalana di avere esagerato con le violenze contro i giovani incappucciati.