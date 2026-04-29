La Commissione europea ha avviato un'indagine preliminare, riscontrando che i sistemi di controllo dell'età implementati da Facebook e Instagram, entrambi piattaforme di proprietà di Meta, risultano inefficaci. L'accertamento riguarda specificamente la capacità di tali meccanismi di prevenire l'accesso ai servizi da parte di minori di età inferiore ai tredici anni, un limite stabilito dalle stesse piattaforme. Questa valutazione si inserisce nel più ampio contesto della legge sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA), una normativa europea che impone precisi obblighi alle piattaforme online per garantire la tutela dei minori e la sicurezza degli utenti.

Le criticità riscontrate e le possibili sanzioni per Meta

L'esecutivo dell'Unione europea ha evidenziato come, nonostante Meta fissi a tredici anni il limite minimo di età per l'iscrizione e l'utilizzo di Facebook e Instagram, le misure adottate per far rispettare tale restrizione siano state giudicate insufficienti. La Commissione europea ha rilevato una serie di criticità che compromettono l'efficacia dei sistemi di verifica, rendendo di fatto possibile per i minori accedere a servizi per i quali non avrebbero l'età consentita. Qualora queste violazioni dovessero essere confermate al termine dell'iter procedurale, Meta potrebbe affrontare sanzioni economiche significative. Tali penalità potrebbero raggiungere un massimo del sei per cento del fatturato annuo globale dell'azienda, sottolineando la serietà con cui l'UE affronta la questione della protezione dei dati e dell'accesso ai servizi digitali da parte dei più giovani.

Il Digital Services Act: un quadro normativo per la sicurezza online

Il Digital Services Act (DSA) rappresenta un pilastro fondamentale della regolamentazione europea per il mondo digitale. Questa normativa, entrata in vigore con l'obiettivo di rafforzare la responsabilità delle piattaforme online, pone un'enfasi particolare sulla sicurezza degli utenti, con un focus specifico sulla protezione dei minori. Il DSA impone alle grandi piattaforme digitali l'obbligo di identificare, valutare e, soprattutto, mitigare attivamente i rischi associati ai loro servizi. Tra questi rischi, un ruolo centrale è occupato proprio dall'accesso da parte di utenti che non rispettano i limiti di età previsti. Le autorità europee sono dotate degli strumenti necessari per avviare indagini approfondite e, in caso di accertate infrazioni, applicare sanzioni che sono proporzionate non solo alla gravità della violazione, ma anche alla dimensione economica e al fatturato delle aziende coinvolte, garantendo così un deterrente efficace contro il mancato rispetto delle normative.