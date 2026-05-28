La Commissione europea ha comunicato agli Stati membri la possibilità di impiegare i fondi di Coesione e il Just Transition Fund per fronteggiare le conseguenze del caro energia. Questa indicazione è stata fornita tramite una lettera inviata il 28 maggio 2026 ai ministri competenti dei ventisette paesi dell'Unione europea, a firma del vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione, Raffaele Fitto.

Nella missiva, Fitto ha evidenziato come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Just Transition Fund possano rappresentare un sostegno cruciale per affrontare le sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici.

Il testo della lettera sottolinea: "Sono fermamente convinto che il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta possano fornire un sostegno fondamentale per affrontare le sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici".

Strumenti finanziari europei per l'energia

I fondi di Coesione e il Just Transition Fund sono strumenti finanziari già istituiti dall'Unione europea, progettati per supportare gli Stati membri in settori strategici. Tra questi, la transizione energetica e la riduzione delle disparità regionali rivestono un ruolo primario. In particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione mirano a promuovere la crescita economica e la coesione territoriale, mentre il Just Transition Fund è specificamente dedicato a sostenere le regioni maggiormente impattate dal passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

La comunicazione della Commissione si inserisce in un contesto caratterizzato dall'aumento dei prezzi dell'energia e da tensioni geopolitiche che hanno generato significative ripercussioni sui costi per famiglie e imprese all'interno dell'Unione. La Commissione ribadisce, in tal senso, la flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie esistenti per rispondere in modo efficace alle esigenze emergenti nel settore energetico.

La strategia della Commissione europea

La Commissione europea, attraverso la Direzione generale della Politica regionale e urbana, è responsabile della gestione dei principali fondi strutturali e di investimento. L'obiettivo primario è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Just Transition Fund costituiscono pilastri fondamentali nella strategia dell'Unione per sostenere la transizione energetica e incrementare la resilienza delle economie locali.

L'invio della lettera ai ministri dei ventisette Stati membri evidenzia la posizione della Commissione europea, che ha reiterato la necessità di un impiego mirato e coordinato delle risorse disponibili per affrontare le problematiche energetiche. I fondi di Coesione e il Just Transition Fund possono essere impiegati per finanziare una serie di interventi, tra cui il miglioramento dell'efficienza energetica, la promozione delle energie rinnovabili e il supporto alle comunità più vulnerabili agli incrementi dei prezzi dell'energia.