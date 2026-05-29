La NATO ha fermamente condannato la caduta di un drone russo in Romania, un evento verificatosi in prossimità del confine con l'Ucraina. L'episodio è stato definito "sconsiderato" dalle fonti dell'Alleanza Atlantica, le quali hanno evidenziato la serietà dell'incidente per la sicurezza dei Paesi membri. Il velivolo senza pilota, secondo le informazioni disponibili, sarebbe precipitato nella regione di Tulcea, un'area della Romania strategicamente situata vicino al delta del Danubio, durante un attacco russo diretto contro infrastrutture ucraine.

L'Alleanza Atlantica ha riaffermato il proprio incondizionato sostegno alla Romania, sottolineando che l'organizzazione rimane "vigile" e pienamente preparata a difendere ogni porzione del territorio dei suoi membri. La NATO ha inoltre dichiarato che gli attacchi russi contro le infrastrutture civili ucraine, specialmente quelle vicine al confine dell'Alleanza, sono intrinsecamente destabilizzanti e comportano rischi significativi per la sicurezza regionale. Sebbene l'incidente non abbia causato vittime, ha generato un notevole allarme tra la popolazione locale e le autorità romene, che hanno prontamente avviato indagini approfondite per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.

Dettagli sull'incidente e le reazioni ufficiali

Il drone russo è precipitato nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2026, come confermato dalle autorità romene. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha specificato che l'oggetto identificato era di chiara fabbricazione russa e che l'area di impatto è stata immediatamente isolata per consentire le necessarie verifiche tecniche e la raccolta di elementi probatori. Le autorità hanno ribadito che non si sono registrati danni a persone o strutture edilizie, ma hanno contestualmente rafforzato le misure di sicurezza nella zona interessata.

La NATO ha assicurato che continuerà a monitorare con la massima attenzione la situazione, ribadendo che la "sicurezza degli alleati" rappresenta una "priorità assoluta".

Il Segretario Generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, ha espresso la sua piena solidarietà alla Romania e ha reiterato che "ogni attacco contro un Paese membro sarà affrontato con la massima serietà", sottolineando l'impegno incrollabile dell'organizzazione.

Il ruolo della NATO e il contesto regionale

La Romania, membro della NATO dal 2004, ospita sul suo territorio diverse infrastrutture considerate strategiche per l'Alleanza, tra cui importanti basi militari e avanzati sistemi di difesa aerea. La presenza della NATO nel Paese è stata significativamente rafforzata negli ultimi anni, in risposta all'escalation delle tensioni nell'area del Mar Nero e lungo il confine orientale dell'Alleanza. La missione primaria dell'organizzazione è garantire la difesa collettiva dei suoi membri e mantenere la "stabilità nella regione euro-atlantica".

L'Alleanza Atlantica si fonda sul principio della difesa collettiva, un pilastro sancito dall'articolo 5 del Trattato di Washington. Questo principio stabilisce che qualsiasi minaccia alla sicurezza di uno Stato membro viene considerata una minaccia all'intera organizzazione. La NATO prosegue il suo coordinamento con le autorità romene per valutare e implementare eventuali ulteriori misure di sicurezza e prevenzione, mantenendo un'elevata vigilanza sulle attività militari nelle aree di confine.