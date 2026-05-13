Le Nazioni Unite, attraverso l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk, hanno formalmente richiesto a Israele di abrogare la recente legge che istituisce un tribunale militare speciale. La sollecitazione, avanzata il 13 maggio 2026, giunge in seguito all'approvazione di questa normativa da parte delle autorità israeliane e riflette una profonda preoccupazione per le sue potenziali ripercussioni sui diritti umani e sul rispetto delle fondamentali garanzie giudiziarie.

Türk ha espresso chiaramente come la nuova legislazione rischi di compromettere seriamente i principi cardine del diritto internazionale.

In particolare, ha evidenziato i pericoli per la protezione dei diritti dei detenuti e per il sacro diritto a un processo equo. L'Alto Commissario ha sottolineato che «l'istituzione di un tribunale militare speciale solleva serie preoccupazioni in merito all'indipendenza e all'imparzialità del sistema giudiziario», mettendo in discussione la capacità di tale organo di operare secondo gli standard universalmente riconosciuti. Per queste ragioni, è stato rivolto un pressante invito al governo israeliano affinché riveda la normativa, assicurandone la piena conformità con le disposizioni internazionali in materia di diritti umani.

Le preoccupazioni delle Nazioni Unite per il nuovo tribunale

La richiesta dell'Alto Commissario si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione internazionale sulle politiche e le misure adottate da Israele, specialmente nei territori sotto la sua giurisdizione.

La legge in questione, che prevede la creazione di un organo giudiziario militare dotato di competenze speciali e ampliate, ha già suscitato notevoli timori tra le principali organizzazioni per i diritti umani. Queste ultime paventano possibili e significative violazioni delle garanzie processuali, essenziali per ogni sistema giuridico che si definisca democratico e rispettoso della legge.

Volker Türk ha ribadito con forza che «ogni misura che limiti l'accesso a un processo equo rappresenta una violazione degli obblighi internazionali assunti da Israele». Questa affermazione sottolinea la gravità della situazione e la necessità che Israele adempia ai suoi impegni internazionali, garantendo che tutti gli individui, indipendentemente dalla loro origine, abbiano accesso a una giustizia imparziale e trasparente.

La creazione di un tribunale con competenze speciali, infatti, potrebbe facilmente condurre a disparità di trattamento e a una giustizia a due velocità, minando la fiducia nel sistema legale.

Il ruolo cruciale dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) rappresenta l'organismo principale all'interno del sistema delle Nazioni Unite con il mandato specifico di promuovere e tutelare i diritti umani a livello globale. La sua missione è fondamentale per la salvaguardia delle libertà e delle dignità individuali in ogni parte del mondo. L'OHCHR si dedica incessantemente al monitoraggio del rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani, analizzando le legislazioni e le pratiche statali per identificare eventuali lacune o violazioni.

In questo quadro, l'Ufficio ha anche il compito di fornire raccomandazioni concrete e basate sul diritto internazionale ai governi, con l'obiettivo di aiutarli a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali dei loro cittadini e di tutte le persone sotto la loro giurisdizione. L'Alto Commissario, attualmente Volker Türk, svolge un ruolo di primo piano e di grande responsabilità in questo processo. La sua voce è cruciale per richiamare l'attenzione della comunità internazionale su quelle situazioni che potrebbero comportare gravi violazioni dei diritti umani, fungendo da catalizzatore per l'azione e la pressione diplomatica. La sua richiesta a Israele si inserisce pienamente in questo mandato, evidenziando l'importanza di mantenere alta la guardia sul rispetto delle norme internazionali.