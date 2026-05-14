Nel corso della cerimonia del Premio Carlo Magno, Mario Draghi ha parlato del rapporto tra Europa e Stati Uniti, sottolineando le difficoltà emerse negli ultimi anni nei rapporti transatlantici.

Secondo l’ex presidente della Bce, gli Usa, “il partner da cui ancora dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso. Per lo più non ha funzionato. Una postura pensata per de-escalare sta invece invitando ulteriore escalation. Per ora, l'Europa ha bisogno della capacità di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque.

Ciò che ci frena è la sicurezza.”

Draghi ha poi invitato l’Europa a interpretare il nuovo atteggiamento americano anche come un’opportunità di cambiamento e rafforzamento strategico. “Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo. È anche un necessario risveglio”, ha aggiunto durante il suo intervento.

Il ruolo e le sfide dell'Unione Europea

L'Unione Europea, in quanto unione politica ed economica composta da 27 Stati membri, persegue l'obiettivo primario di promuovere la pace, i propri valori fondamentali e il benessere dei suoi cittadini. Attraverso le sue istituzioni chiave, quali il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo, l'UE si impegna costantemente per rafforzare la cooperazione interna tra i Paesi membri e per rappresentare in modo unitario gli interessi europei sulla scena internazionale.

Le dichiarazioni di Draghi si inseriscono con forza nel dibattito in corso sul futuro delle relazioni tra Europa e Stati Uniti, legato soprattutto alle politiche estere degli Usa. Questo confronto avviene in un contesto globale sempre più complesso, segnato da significative sfide economiche, politiche e di sicurezza. L'appello dell'ex presidente del Consiglio mira a stimolare una riflessione profonda sulla collocazione dell'Europa nel panorama mondiale e sulla necessità impellente di una maggiore unità e determinazione nelle sue scelte strategiche.