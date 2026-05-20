Il Pentagono ha annunciato che la collocazione definitiva delle sue tre brigate e di altre forze statunitensi in Europa sarà stabilita a seguito di ulteriori analisi sui requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti. Questa decisione terrà conto anche della capacità degli alleati della Nato di contribuire con le proprie forze alla difesa dell’Europa. Una nota del Dipartimento della Difesa evidenzia come tale analisi sia volta a promuovere l’agenda 'America First' del presidente Donald Trump, sia in ambito europeo che in altri scenari operativi.

Il documento sottolinea l'intenzione di incentivare e porre gli alleati della Nato nella condizione di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell’Europa. La revisione della presenza militare statunitense nel continente si inserisce in una chiara linea di politica estera che mira a un maggiore coinvolgimento diretto degli alleati europei nella difesa collettiva.

Riduzione delle forze statunitensi disponibili per la Nato

L'amministrazione Trump intende comunicare agli alleati della Nato una riduzione delle capacità militari che gli Stati Uniti metteranno a disposizione dell’alleanza in caso di crisi. Questa informazione proviene da fonti vicine ai piani del Pentagono. Nell'ambito del NATO Force Model, i Paesi membri individuano un insieme di forze attivabili in situazioni di conflitto o emergenze militari.

Il Pentagono ha deciso di ridurre significativamente il proprio impegno in questo settore, in coerenza con la richiesta del presidente Trump che i Paesi europei si assumano la responsabilità principale della sicurezza del continente.

La comunicazione ufficiale di questa intenzione è prevista durante una riunione dei responsabili delle politiche di difesa della Nato a Bruxelles. Nonostante la riduzione del contributo alle forze convenzionali, gli Stati Uniti continueranno a garantire la protezione nucleare ai membri dell’alleanza. La revisione del NATO Force Model si configura come una delle priorità in vista del prossimo vertice dei leader della Nato, che si terrà in Turchia a luglio.

Contesto e ruolo della Nato

La Nato, acronimo di Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, è un’alleanza militare intergovernativa fondata nel 1949 con l’obiettivo di assicurare la difesa collettiva dei Paesi membri. L'articolo 5 del trattato stabilisce che un attacco armato contro uno Stato membro è considerato un attacco contro tutti. Storicamente, la presenza militare statunitense in Europa ha costituito un pilastro fondamentale della strategia difensiva dell’alleanza.

Recentemente, il dibattito interno all’alleanza si è focalizzato sulla distribuzione degli oneri e sull’esigenza che gli Stati europei incrementino la propria spesa militare e le capacità operative. Sebbene gli Stati Uniti mantengano ancora decine di migliaia di militari in Europa, la nuova linea annunciata dal Pentagono manifesta la volontà di un riequilibrio delle responsabilità tra i membri della Nato.