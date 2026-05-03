La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che "la libertà di stampa è uno dei pilastri della democrazia", principio cardine delle società democratiche. Questa affermazione è giunta il 3 maggio 2026, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, un momento significativo per riflettere sull'importanza di un'informazione indipendente. Von der Leyen ha evidenziato come l'Unione Europea si impegni attivamente nella tutela dei diritti essenziali, tra cui il diritto dei cittadini a ricevere informazioni che siano non solo indipendenti, ma anche pienamente affidabili, cruciali per la formazione di un'opinione pubblica consapevole.

Il ruolo del Media Freedom Act nella tutela dei giornalisti

Nel suo intervento, la presidente della Commissione ha posto l'accento sulla rilevanza della legislazione europea in materia di media. Ha specificato che la legge europea sulla libertà dei media, nota come Media Freedom Act, rappresenta uno strumento chiave per garantire la sicurezza dei giornalisti e la protezione delle loro fonti. Questa normativa è stata ideata per rafforzare l'indipendenza editoriale delle organizzazioni mediatiche e per proteggerle efficacemente da indebite interferenze esterne o potenziali intimidazioni legali. L'obiettivo primario del Media Freedom Act è assicurare che i giornalisti svolgano il loro lavoro senza subire pressioni, intimidazioni o danni, promuovendo un ambiente favorevole a un giornalismo libero e responsabile.

La legge contribuisce a un quadro normativo che favorisce l'autonomia e la professionalità degli operatori dell'informazione, indispensabili per la vitalità democratica.

L'impegno europeo per la libertà di informazione

La celebrazione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 maggio, ha fornito il contesto per la presidente von der Leyen per ribadire il dovere delle istituzioni europee di sostenere e proteggere attivamente i giornalisti. Questo impegno mira a garantire che i professionisti dell'informazione operino liberamente, senza condizionamenti. La dichiarazione sottolinea la responsabilità collettiva di preservare libertà di espressione e pluralità delle voci nel panorama mediatico.

Il Media Freedom Act si configura come uno degli strumenti principali attraverso cui l'Unione Europea intende promuovere e difendere la libertà di stampa nei suoi Stati membri, consolidando un ambiente in cui l'integrità dell'informazione e la sicurezza dei suoi operatori siano sempre salvaguardate, a beneficio della democrazia e della trasparenza.