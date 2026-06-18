Il Cremlino ha espresso una posizione chiara, dichiarando che i recenti raid ucraini non contribuiscono in alcun modo a creare le condizioni necessarie per un potenziale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa affermazione è stata rilasciata il 18 giugno 2026 dal portavoce presidenziale Dmitry Peskov, il quale ha risposto a specifiche domande riguardanti la fattibilità di un vertice tra i due leader in un momento di elevata tensione.

Peskov ha sottolineato con fermezza che, secondo la prospettiva della Russia, le azioni militari in corso da parte dell'Ucraina rappresentano un ostacolo insormontabile per l'avvio di un dialogo costruttivo.

Ha dichiarato esplicitamente: "I raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky", ribadendo la linea ufficiale di Mosca. Il portavoce ha inoltre precisato che il Cremlino non ha rilevato segnali concreti di un cambiamento nella posizione ucraina che possano giustificare o aprire la strada a un dialogo diretto e significativo tra i presidenti delle due nazioni coinvolte nel conflitto.

Le prospettive attuali per un vertice di pace

Il portavoce Peskov ha ulteriormente evidenziato che la Russia considera l'attuale scenario geopolitico e militare come decisamente poco favorevole per l'organizzazione di un incontro ad alto livello. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di persistenti e elevate tensioni tra Russia e Ucraina, una situazione caratterizzata da continui scambi di accuse reciproche e da intense operazioni militari che si susseguono ininterrottamente lungo l'intera linea del fronte.

Peskov ha aggiunto che il Cremlino continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della situazione sul campo, ma ha chiarito che, al momento, non sono previste aperture concrete o iniziative per l'avvio di colloqui diretti al massimo livello diplomatico, essenziali per una de-escalation.

La sede del Cremlino, in quanto centro nevralgico del potere esecutivo e simbolo indiscusso della Federazione Russa, conferisce un peso politico e diplomatico significativo a tali dichiarazioni. Le decisioni chiave in materia di politica interna ed estera vengono formulate proprio in questo contesto istituzionale, rendendo le affermazioni del portavoce un indicatore cruciale delle intenzioni e delle prospettive russe riguardo al perdurante conflitto in Ucraina e alla concreta possibilità di un futuro dialogo tra i leader. La posizione espressa riflette una chiusura strategica in assenza di condizioni percepite come propizie al negoziato.