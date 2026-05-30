Almeno cinque persone hanno perso la vita e altre quaranta sono rimaste ferite in una serie di attacchi russi che, nelle ultime ventiquattro ore, hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Le autorità locali hanno riferito il lancio di 290 droni (279 intercettati) e di un missile Iskander-M con sei missili da crociera Kh-101 (cinque abbattuti). Nove droni hanno eluso le difese colpendo sette obiettivi, con detriti in dieci siti.

Stazione ferroviaria di Shostka devastata a Sumy

Nella regione di Sumy, un attacco notturno ha distrutto la stazione ferroviaria di Shostka e danneggiato le infrastrutture a causa di decine di droni kamikaze.

Kuleba, vice primo ministro ucraino, ha dichiarato: “La stazione ferroviaria civile, da cui centinaia di residenti della regione di Sumy partono ogni giorno per svolgere la loro attività pacifica, è diventata un altro obiettivo dello stato terrorista”. Nessuna vittima tra personale o passeggeri grazie ai rifugi. Altri attacchi nella regione hanno causato la morte di un uomo di 59 anni e il ferimento di due persone, colpendo 19 insediamenti.

Bilancio degli attacchi nelle altre regioni

Nella regione di Kharkiv, due persone sono state uccise e tre ferite, con 19 insediamenti colpiti, inclusa la città di Kharkiv. A Zaporizhzhia, una persona ha perso la vita e due, rispettivamente di 14 e 24 anni, sono rimaste ferite; nove condomini danneggiati, uno gravemente.

Nella regione di Donetsk, un'altra persona è morta e sei ferite, area che resta tra le più contese lungo la linea del fronte. Nella parte ucraina della regione di Kherson, le forze russe hanno preso di mira 34 insediamenti, tra cui la città di Kherson, ferendo 21 persone e danneggiando edifici multipiano, abitazioni, gasdotto, camion e auto. Nella regione di Dnipropetrovsk, dove i combattimenti sono tuttora in corso nel sud-est, sei persone ferite.

Difese aeree e impatto sulle infrastrutture

Le autorità ucraine hanno evidenziato che, nonostante la vastità degli attacchi, la maggior parte dei droni e dei missili è stata intercettata. Tuttavia, i danni alle infrastrutture civili e residenziali sono stati significativi, in particolare a Sumy e nelle altre aree colpite. Operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono tuttora in corso.