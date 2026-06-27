Nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2026, Beirut è stata teatro di proteste organizzate dai sostenitori del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Le manifestazioni sono scaturite in aperta opposizione all’accordo quadro raggiunto tra Libano, Israele e Stati Uniti. I manifestanti hanno sfilato in motocicletta in diverse aree della capitale libanese, concentrandosi nei pressi del Parlamento e sulla via per l’aeroporto.

Durante le ore notturne, almeno una strada è stata bloccata con pneumatici in fiamme, generando disagi alla circolazione e tensioni.

L'esercito libanese è prontamente intervenuto, istituendo posti di blocco temporanei in varie arterie cittadine per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica. L'intervento si è reso necessario per contenere le manifestazioni e prevenire escalation.

Le ragioni del dissenso e il contesto politico

Le proteste di Hezbollah hanno espresso un chiaro dissenso verso l'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti. I cortei in motocicletta e i blocchi stradali, con pneumatici incendiati, si sono concentrati strategicamente vicino al Parlamento e alla strada per l'aeroporto di Beirut. L'esercito libanese ha monitorato la situazione, mantenendo l'ordine.

Le manifestazioni si inseriscono in un contesto di forte sensibilità politica, dove Hezbollah ha manifestato la sua decisa contrarietà all'intesa.

L'accordo quadro, fulcro delle contestazioni, ha generato reazioni contrastanti all'interno della società libanese, specialmente tra i gruppi allineati con il movimento sciita.

Il ruolo dell'esercito libanese

L'esercito libanese, forza armata della Repubblica, difende la sovranità e l'integrità territoriale, garantendo la stabilità interna. Fondato nel 1945, mantiene l'ordine pubblico e interviene in emergenze, come manifestazioni e disordini civili, per la sicurezza nazionale.

Storicamente, l'esercito libanese ha avuto un ruolo centrale nella gestione delle crisi interne, intervenendo in numerose occasioni di proteste e tensioni politiche. L'attuale intervento durante le manifestazioni di Hezbollah a Beirut conferma questa tradizione di presenza attiva nella gestione dell'ordine pubblico in capitale e altre regioni.