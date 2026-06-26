Il 26 giugno è stato siglato a Washington un accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti. L'intesa, annunciata dal Segretario di Stato Marco Rubio insieme agli ambasciatori dei due Paesi, Yechiel Leiter per Israele e Nada Hamadeh per il Libano, è stata definita un "primo passo" verso la pace dopo mesi di conflitto che ha visto coinvolto il gruppo militante libanese Hezbollah.

Questo framework, concepito come un'intesa trilaterale basata sulla performance, esclude esplicitamente Iran e Hezbollah dal processo di pace. Nada Hamadeh ha sottolineato come l'accordo rappresenti "un primo passo sulla strada per ristabilire la sovranità e l'integrità territoriale libanese", mirando a una cessazione definitiva delle ostilità e a garantire che la popolazione possa tornare alle proprie terre per vivere in pace, sicurezza e prosperità.

Dello stesso avviso Yechiel Leiter, per il quale l'obiettivo finale è una pace reale, caratterizzata dalla sicurezza reciproca e dal rispetto, onore e protezione della sovranità di entrambi i Paesi. Ha ribadito con forza: "In questo accordo quadro trilaterale a performance, l'Iran è fuori. Hezbollah è fuori. E la strada verso la pace tra Israele e Libano è aperta."

Il contesto del conflitto e le trattative in corso

Il recente conflitto è scaturito dal lancio di razzi di Hezbollah contro Israele, avvenuto pochi giorni dopo l'inizio della guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran il 28 febbraio. Le forze israeliane hanno successivamente invaso il Libano, estendendo il loro controllo e causando oltre 4.000 vittime libanesi.

Nello stesso periodo, almeno 37 soldati israeliani sono stati uccisi in Libano o nel nord di Israele. Le trattative tra Israele e Libano, distinte da un precedente accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran, proseguono.

Le autorità libanesi chiedono il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano, mentre Israele insiste sul disarmo di Hezbollah. Una proposta per la creazione di "zone pilota" è attualmente in discussione: in queste aree, l'esercito libanese assumerebbe il controllo esclusivo dei territori man mano che le truppe israeliane si ritirano. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato il framework come "un grande risultato", chiarendo che Israele manterrà una zona di sicurezza nel sud del Libano "finché Hezbollah non sarà disarmato e continuerà a rappresentare una minaccia per lo Stato di Israele".

Netanyahu ha anche specificato che Israele sta permettendo all'esercito libanese di prepararsi a prendere il controllo di due zone pilota, raccomandate dalle Forze di Difesa Israeliane: una a sud e l'altra a nord del fiume Litani. Il presidente libanese Joseph Aoun ha confermato le discussioni su queste zone, in attesa dell'approvazione israeliana.

Il ruolo degli Stati Uniti nella mediazione

Gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo cruciale nella mediazione dell'accordo quadro tra Israele e Libano. Il Dipartimento di Stato, sotto la guida di Marco Rubio, ha facilitato i negoziati che hanno condotto alla firma dell'intesa a Washington. Questo accordo rappresenta un passo iniziale volto a ridurre le tensioni e a stabilire le condizioni per una cessazione duratura delle ostilità tra i due Paesi confinanti.

L'iniziativa si inserisce nella missione diplomatica statunitense di promozione della pace e della sicurezza internazionale, mirando a favorire la stabilità regionale attraverso il dialogo e la cooperazione.