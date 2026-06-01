Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran è pronto a facilitare il libero transito delle navi giapponesi e a garantirne la sicurezza nello Stretto di Hormuz. L'annuncio è giunto il primo giugno 2026, durante una telefonata con la premier giapponese Sanae Takaichi.

Pezeshkian ha evidenziato che l'Iran è impegnato a garantire il passaggio delle imbarcazioni attraverso lo Stretto, ma ha sottolineato che il problema principale risiede nelle restrizioni imposte dagli Stati Uniti contro il trasporto marittimo e il commercio iraniano.

Il presidente ha inoltre aggiunto che l'Iran è dedito alla diplomazia per risolvere le questioni in sospeso, ma ha criticato le altre parti per non aver rispettato i propri impegni, citando ripetute violazioni del cessate il fuoco e atti destabilizzanti da parte di Israele, con il sostegno degli USA.

Cooperazione diplomatica e transito marittimo

La conversazione telefonica tra Pezeshkian e Takaichi si inserisce in un più ampio contesto di cooperazione diplomatica tra i due paesi, mirata a rafforzare la sicurezza delle navi giapponesi nella regione. A seguito di questi contatti, una nave collegata al Giappone ha recentemente completato con successo il transito dello Stretto di Hormuz ed è ora in rotta verso il Giappone.

Questo passaggio cruciale è avvenuto il 14 maggio, dopo che l'imbarcazione era rimasta bloccata nel Golfo Persico con a bordo quattro membri dell'equipaggio giapponese.

La premier giapponese ha definito il transito della nave uno sviluppo positivo, in particolare per la protezione dei cittadini giapponesi. A seguito di questo episodio, il numero di navi connesse al Giappone ancora presenti nel Golfo Persico è sceso a 39, una delle quali con tre membri dell'equipaggio giapponese a bordo. Il governo giapponese ha intrapreso una serie di attività di coordinamento, inclusa la conversazione diretta tra la premier Takaichi e il presidente Pezeshkian, per assicurare il passaggio sicuro delle imbarcazioni.

Importanza strategica dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz riveste un'importanza strategica fondamentale per il commercio marittimo globale, fungendo da collegamento essenziale tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. Attraverso questo vitale passaggio transita circa un quinto della fornitura mondiale di petrolio. Il Giappone, uno dei maggiori importatori globali di greggio, si approvvigiona principalmente dai produttori del Golfo, tra cui l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Qatar.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha precedentemente dichiarato che lo Stretto rimane aperto a tutte le navi commerciali, a condizione che queste coordinino il transito con la marina iraniana.

Le recenti tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti hanno accresciuto l'attenzione sulla sicurezza della navigazione nell'area. Il 14 maggio, un'agenzia di segnalazione marittima ha confermato un incidente separato che ha coinvolto una nave ancorata al largo di Fujairah, la quale è stata successivamente condotta verso le acque territoriali iraniane.