È venuto a mancare a Roma, all'età di novantatré anni, il Cardinale Camillo Ruini. La notizia del decesso, diffusa il 16 giugno 2026, segna la scomparsa di una delle figure più eminenti della Chiesa cattolica italiana. Il porporato aveva ricoperto ruoli di primissimo piano sia a livello nazionale che internazionale, lasciando un'impronta significativa nella vita ecclesiale e civile del Paese.

Nato a Sassuolo nel 1931, Camillo Ruini intraprese il percorso sacerdotale, venendo ordinato nel 1954. La sua carriera ecclesiastica ebbe inizio con l'insegnamento della teologia dogmatica, disciplina in cui si distinse per profondità e acume.

La sua ascesa gerarchica lo vide nominato vescovo ausiliare di Reggio Emilia-Guastalla nel 1983. Successivamente, nel 1986, fu chiamato a Roma per assumere l'importante incarico di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), un ruolo che lo proiettò al centro della vita ecclesiale nazionale. La sua influenza crebbe ulteriormente quando, nel 1991, Papa Giovanni Paolo II lo nominò Vicario Generale per la diocesi di Roma, una posizione di grande responsabilità che mantenne con dedizione fino al 2008.

Una leadership influente nella Chiesa italiana

La lunga e prestigiosa carriera del Cardinale Ruini fu profondamente segnata dal suo ruolo centrale all'interno della Conferenza Episcopale Italiana.

Fu presidente della CEI dal 1991 al 2007, un periodo durante il quale la sua leadership fu determinante. Sotto la sua guida, la CEI si distinse per una notevole capacità di dialogo con le istituzioni italiane, affermandosi come interlocutore privilegiato su numerose questioni. Il suo impegno fu particolarmente evidente nelle questioni etiche e sociali, dove la sua voce divenne un punto di riferimento imprescindibile nel dibattito pubblico. La sua statura ecclesiale fu ulteriormente riconosciuta con la creazione a Cardinale, avvenuta nel 1991 per mano di Papa Giovanni Paolo II.

Per molti anni, il Cardinale Ruini rappresentò una delle voci più autorevoli della Chiesa cattolica in Italia. I suoi interventi su temi di attualità erano sempre attesi e contribuivano attivamente a orientare il dibattito.

La sua attività pastorale e istituzionale fu costellata da numerosi riconoscimenti e onorificenze, testimonianza del suo profondo impatto e del rispetto che godeva all'interno e all'esterno della comunità ecclesiale.

Il ruolo strategico della Conferenza Episcopale Italiana

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), organismo permanente di collegamento e collaborazione tra i vescovi delle diocesi italiane, ha avuto nel Cardinale Ruini un presidente di statura eccezionale. Fondata nel 1952, la CEI ha la missione di promuovere l'unità della Chiesa cattolica in Italia e di coordinare le attività pastorali e sociali delle diverse diocesi. Essa svolge anche un ruolo cruciale nei rapporti con le istituzioni pubbliche e nella rappresentanza della Chiesa italiana sia presso la Santa Sede che di fronte alle autorità civili.

Il periodo della presidenza di Ruini fu particolarmente significativo per la CEI. La sua visione e la sua azione contribuirono in modo decisivo a rafforzare la presenza e l'influenza della Chiesa nel dibattito sociale e politico del Paese, rendendola un attore fondamentale nelle dinamiche nazionali. La sede della CEI è situata a Roma, in via Aurelia, un punto nevralgico per l'organizzazione e la coordinazione delle attività ecclesiali in Italia.