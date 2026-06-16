A Capri, nella Certosa di San Giacomo, è stato presentato il progetto di restauro del Faro e del nuovo impianto di illuminazione per Villa Jovis. La storica residenza dell'imperatore Tiberio sul Monte Tiberio sarà valorizzata. L'intervento, finanziato da Terna S.p.A., nasce da un accordo istituzionale tra Direzione regionale Musei nazionali Campania, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli e Terna. Obiettivo: valorizzare uno dei luoghi più iconici dell'isola, ampliandone la fruizione, anche con visite notturne.

L'impianto luminoso, visibile da terra e mare, offrirà nuova percezione, esaltando architettura e legame con il Golfo di Napoli. Attenzione al Faro e all'ambulatio, elementi centrali. Il Faro riacquista valore simbolico con illuminazione scenografica modulabile (luce bianca o colorata). L'ambulatio è valorizzata dall'illuminazione delle quinte architettoniche sul mare, evidenziando volumi e strutture voltate.

Tecnologia e sicurezza

Per la fruizione in sicurezza notturna, il progetto illumina i percorsi con segnapasso calibrati, garantendo uniformità. Le soluzioni, puntuali e non invasive, riducono l'impatto visivo e preservano la percezione del sito e del paesaggio. Tutti gli apparecchi LED ad alta resa cromatica e bianco caldo, assicurano elevati standard, sostenibilità energetica e contenimento costi.

Il direttore Luca Di Franco, dei Musei e parchi archeologici di Capri, ha dichiarato: “Con questo intervento Villa Jovis torna a dialogare con il suo paesaggio anche nelle ore serali, offrendo ai visitatori una nuova possibilità di lettura del sito e restituendo, attraverso la luce, la sua dimensione storica e simbolica. Si tratta di un progetto che coniuga tutela, valorizzazione e accessibilità, in linea con le finalità istituzionali dell’Istituto”.

Sinergia e aperture

Il sindaco Paolo Falco di Capri ha sottolineato: “La valorizzazione dei siti archeologici e dei beni monumentali con eventi, promozioni e l'illuminazione del sito di Villa Jovis, rappresenta un valore aggiunto notevole per la diffusione e la promozione del nostro enorme patrimonio culturale.

La sinergia tra istituzioni e privati è lo strumento migliore per raggiungere gli obiettivi”.

Per la presentazione, è stata organizzata la prima apertura serale di Villa Jovis. Una visita guidata ha permesso di apprezzare gli effetti del nuovo impianto e vivere il sito in veste notturna. L'intervento si allinea con le finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale dell'isola.