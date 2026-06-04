Il Governo italiano ha accolto con favore l'annuncio del rinnovato cessate il fuoco tra Israele e Libano, auspicando una conclusione duratura delle ostilità. Questo obiettivo è legato al rigoroso rispetto degli impegni assunti e, in particolare, al termine di ogni attività militare da parte di Hezbollah. Palazzo Chigi ha ribadito la posizione dell'Italia a sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, cardini per la stabilità regionale.

L'Italia conferma il proprio impegno per la pace e la stabilità della regione. Il cessate il fuoco è visto come un passo concreto verso la fine delle ostilità e il rispetto degli accordi, consolidando le basi per una coesistenza pacifica.

L'azione italiana si inserisce negli sforzi internazionali.

Dettagli sul cessate il fuoco e le prime reazioni

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, annunciato il 16 aprile 2026, è entrato in vigore alle 23:00 ora italiana. L'accordo, di dieci giorni, è stato negoziato senza il coinvolgimento diretto di Hezbollah. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dai cittadini libanesi, che hanno celebrato il 17 aprile a Beirut con fuochi d'artificio e spari in aria. Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha sottolineato che il cessate il fuoco "deve ora essere implementato e verificato sul terreno", evidenziando la fragilità della situazione e la necessità di negoziati significativi per una pace sostenibile.

Il ruolo della comunità internazionale e l'impegno italiano

La comunità internazionale ha espresso sostegno all'accordo. Commissione europea e Segretario generale delle Nazioni Unite hanno accolto la tregua, ribadendo il supporto alla sovranità del Libano. Ursula von der Leyen ha definito il cessate il fuoco un sollevo dopo le vittime, confermando l'impegno per gli aiuti umanitari. António Guterres ha esortato al rispetto del diritto internazionale e all'attuazione integrale della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Emmanuel Macron ha sostenuto l'accordo, pur preoccupato per le operazioni militari in corso, invitando Hezbollah a disarmare. L'Italia, con il ruolo di comando nella missione UNIFIL, continuerà a contribuire alla stabilità della regione e al sostegno delle autorità libanesi.