La presidente del Consiglio dell'Estonia, Kaja Kallas, ha dichiarato che non è stata raggiunta l'unanimità necessaria tra i Paesi membri dell'Unione Europea per imporre sanzioni nei confronti del ministro israeliano Itamar Ben Gvir. L'annuncio segue discussioni interne all'Ue sulla possibilità di adottare misure restrittive contro specifici esponenti politici israeliani.

La posizione dell'Estonia e il dibattito nell'Ue

Kaja Kallas ha ribadito che l'adozione di sanzioni richiede il consenso di tutti gli Stati membri. La premier estone ha affermato: "Non c'è l'unanimità necessaria per sanzionare Ben Gvir".

La questione è stata oggetto di confronto tra i rappresentanti dei governi europei, ma non è stato raggiunto un accordo che consenta di avviare provvedimenti contro il ministro della Sicurezza nazionale israeliano.

Il quadro delle valutazioni sulle sanzioni

Le discussioni sulle possibili sanzioni contro Itamar Ben Gvir si inseriscono in un quadro più ampio di valutazioni che l'Unione Europea sta conducendo. Tali analisi riguardano le politiche israeliane e le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo di Tel Aviv. La procedura per l'approvazione di sanzioni in ambito europeo impone che ogni decisione sia presa all'unanimità dai Paesi membri, condizione che, come confermato, non si è ancora verificata.

I trattati fondativi dell'Unione Europea stabiliscono che le decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune sono adottate dal Consiglio dell'Ue, l'organo che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri. La regola dell'unanimità è un requisito per le decisioni più rilevanti, inclusa l'applicazione di sanzioni contro Paesi terzi o specifiche persone fisiche o giuridiche. Questa procedura garantisce il pieno supporto di tutti i membri dell'Unione.