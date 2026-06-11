Francia e Germania stanno valutando la possibilità di smantellare il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), l'organo diplomatico dell'Unione europea. La notizia, emersa l'11 giugno 2026, coinvolge direttamente le due maggiori economie dell'UE, Parigi e Berlino, e si inserisce in un contesto di riflessione più ampio sul funzionamento delle istituzioni comunitarie e sulle strategie diplomatiche comuni.

L'iniziativa sarebbe motivata da una revisione dell'efficacia e del ruolo attuale del SEAE, attualmente guidato da Josep Borrell. Il servizio diplomatico europeo è stato istituito nel 2010 con l'obiettivo di coordinare la politica estera e la rappresentanza internazionale dell'Unione.

La valutazione in corso sul futuro del SEAE

Le consultazioni tra Francia e Germania si trovano ancora in una fase preliminare e non è stata presa alcuna decisione definitiva. Il dibattito riguarda le modalità operative del SEAE e la sua capacità di rispondere alle attuali esigenze geopolitiche. Il servizio, con sede a Bruxelles, impiega centinaia di diplomatici e personale specializzato proveniente dagli Stati membri dell'Unione europea.

La possibilità di smantellamento rappresenta una delle opzioni considerate, ma non è escluso che si possa optare per una riforma profonda dell'organismo piuttosto che per la sua eliminazione. Questo tema è particolarmente rilevante in vista dei futuri equilibri politici e istituzionali dell'Unione europea.

Il ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) è l'organo diplomatico dell'Unione europea, istituito con il Trattato di Lisbona e operativo dal dicembre 2010. Il SEAE ha il compito di supportare l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della politica estera e di sicurezza comune dell'UE. Tra le sue funzioni principali vi sono la rappresentanza dell'UE all'estero, la gestione delle delegazioni e la promozione dei valori e degli interessi europei a livello globale.

Il SEAE collabora strettamente con le istituzioni europee e gli Stati membri, fornendo supporto diplomatico e coordinamento nelle crisi internazionali e nelle relazioni bilaterali con Paesi terzi.

La sua struttura è composta da personale proveniente sia dalla Commissione europea sia dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, garantendo una rappresentanza ampia e diversificata per la diplomazia europea.