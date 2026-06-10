La Russia ha annunciato l'intenzione di adottare «misure efficaci e decise» in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni imposto dall'Unione Europea. La dichiarazione è stata rilasciata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing con la stampa, sottolineando la ferma condanna di Mosca verso qualsiasi azione coercitiva unilaterale ritenuta illegittima.

Zakharova ha evidenziato come un numero crescente di Paesi stia condividendo e sostenendo la posizione russa in merito a tali misure. L'annuncio riflette una chiara volontà di Mosca di non rimanere inerte di fronte alle pressioni economiche e politiche provenienti dal blocco europeo, promettendo una reazione che sarà sia incisiva che determinata.

La ferma replica di Mosca alle sanzioni europee

Il commento della portavoce russa giunge in seguito all'ufficializzazione da parte dell'Unione Europea di un nuovo e significativo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. Maria Zakharova ha ribadito con forza la posizione del suo Paese: «La Russia condanna con fermezza qualsiasi misura coercitiva unilaterale illegittima. Sempre più Paesi condividono e sostengono questo approccio». Questa affermazione sottolinea la percezione di Mosca riguardo alla natura di tali provvedimenti, considerati non conformi al diritto internazionale o a principi di equità.

Le autorità russe si stanno preparando a implementare una serie di azioni che, pur non essendo state dettagliate, sono state definite come «efficaci e decise».

L'assenza di specifici riferimenti alle misure che verranno adottate lascia intendere che Mosca si riserva la possibilità di scegliere le contromisure più appropriate al momento opportuno, mantenendo un elemento di imprevedibilità nella sua strategia di risposta.

Il ventunesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea

L'Unione Europea, un blocco composto da 27 Stati membri, ha presentato il suo ventunesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. L'obiettivo primario di queste nuove misure è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Mosca di finanziare il conflitto in Ucraina. L'annuncio del pacchetto è avvenuto il giorno precedente alle dichiarazioni della portavoce russa, innescando così la reazione immediata di Mosca.

Queste sanzioni si inseriscono in una strategia più ampia e continuativa adottata dall'UE sin dall'inizio delle ostilità in Ucraina. L'intento è quello di esercitare una pressione economica e politica crescente sulla Federazione Russa, limitandone le risorse e le possibilità di azione a livello internazionale. La sequenza di pacchetti sanzionatori dimostra la persistenza dell'Unione Europea nel perseguire i propri obiettivi di politica estera, cercando di influenzare le decisioni di Mosca attraverso strumenti di coercizione economica.

La posizione ufficiale del ministero degli Esteri russo, espressa dalla portavoce, evidenzia la determinazione di Mosca a rispondere in modo proporzionato e risoluto alle azioni dell'Unione Europea.

La condanna delle misure considerate unilaterali e illegittime rimane un punto fermo nella retorica diplomatica russa. Resta ora da osservare quali saranno le misure concrete che Mosca deciderà di adottare in risposta a questo ennesimo round di sanzioni, e quali saranno le loro implicazioni sul panorama geopolitico internazionale.