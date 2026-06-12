Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo per avviare il primo gruppo di negoziati di adesione, il cosiddetto primo cluster, con Ucraina e Moldavia. L'annuncio, dato dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, segna una svolta cruciale. Questo primo cluster, incentrato sugli aspetti fondamentali, è riconosciuto come la spina dorsale dell'intero processo di adesione all'UE.

La decisione precede la prima conferenza intergovernativa, prevista per lunedì, durante la quale verrà formalmente avviato il gruppo negoziale.

Si tratta di un chiaro riconoscimento della determinazione, del coraggio e dell'impegno mostrato da entrambi i paesi nel portare avanti le riforme richieste dall'Unione Europea, nonostante le difficoltà e le sfide affrontate negli ultimi anni.

Il percorso verso l'integrazione europea

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha sottolineato che l'Ucraina rimane una priorità assoluta per l'Unione Europea. In una lettera inviata ai 27 capi di Stato e di governo dell'UE, Costa ha evidenziato che l'apertura del primo cluster nei negoziati di adesione rappresenta una svolta dopo anni di stallo nel processo di allargamento. Il vertice europeo del 18 e 19 giugno sarà l'occasione per discutere ulteriormente la questione, con l'intervento previsto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Costa ha dichiarato: "Il nostro incontro offrirà l'opportunità di inviare un forte segnale di unità e, mi aspetto, di accogliere con favore l'apertura del primo gruppo di capitoli nei negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia, un'importante pietra miliare nel loro percorso verso l'UE". L'apertura dei negoziati segna un passaggio cruciale e pone fine a una lunga fase di stallo nel processo di adesione di questi due paesi.

Contesto istituzionale e prossimi passi

La questione dell'allargamento dell'Unione Europea coinvolge anche altri dossier, come quello dei Balcani occidentali, che hanno recentemente ricevuto nuovo impulso dal vertice di Tivat. Parallelamente, è in discussione la nomina di un inviato europeo per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina, un tema che sarà affrontato al prossimo Consiglio Europeo.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha precisato che la decisione sulla figura del mediatore sarà collettiva e non dipenderà da singoli paesi. La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyene il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno sottolineato che il riconoscimento dell'impegno di Ucraina e Moldavia nelle riforme è stato determinante per l'avvio del percorso negoziale. Questo passaggio rappresenta un importante segnale di sostegno politico e istituzionale da parte dell'Unione Europea verso i due paesi candidati.