Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso profonda gratitudine ai partner dell'Unione Europea e ai cittadini ucraini in seguito all'apertura del primo cluster dei negoziati di adesione tra Ucraina, Moldavia e l'UE. In un messaggio diffuso su X, Zelensky ha dichiarato: “Ringrazio tutti i nostri concittadini che lottano per l'Ucraina, lavorano per il nostro Stato e contribuiscono a difendere i nostri interessi nazionali. Ringrazio inoltre tutti i nostri partner nell'Ue e personalmente ogni leader per questo importante passo compiuto per il bene dell'Europa.”

L'annuncio giunge dopo il via libera degli Stati membri dell'UE all'avvio del primo gruppo di negoziati di adesione, una notizia rilanciata anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Zelensky ha evidenziato l'importanza dell'apertura del cluster, definendolo un “sostegno politico e morale significativo per il nostro Stato e il nostro popolo”. Ha inoltre ribadito che “l'Ucraina si sta difendendo e, così facendo, difende tutta l'Europa: l'idea che le nazioni europee possano vivere unite, libere e in pace.”

L'avvio formale dei negoziati

La conferenza intergovernativa per l'apertura formale dei colloqui di adesione tra Ucraina, Moldavia e Unione Europea si terrà lunedì prossimo a Lussemburgo. Questa decisione è stata raggiunta dagli ambasciatori dei 27 Stati membri dell’UE durante una riunione a Bruxelles. Il processo negoziale prevede l'apertura di "cluster", ovvero raggruppamenti di capitoli chiave che riguardano i valori e i principi fondamentali del blocco europeo.

L'iter di adesione richiede la negoziazione di 35 capitoli politici, che spaziano dall’agricoltura al commercio, e può estendersi per diversi anni.

Zelensky ha aggiunto: “Ringraziamo inoltre l'Europa per tutto il suo sostegno, un sostegno che dimostra una vera leadership e ci aiuta a proteggere vite umane. Tutto è stato fatto anche per l'apertura dei prossimi clusters. Ci congratuliamo infine con la Moldavia per questo passo, che stiamo compiendo insieme.”

Contesto e posizioni europee

L'Ucraina considera l’adesione all’UE una garanzia di sicurezza per il proprio futuro, specialmente nel contesto della guerra con la Russia iniziata nel 2022. Il Presidente del Consiglio europeo António Costa e la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno affermato che l’avvio dei negoziati rappresenta una “scelta strategica” che rafforza “pace, sicurezza e prosperità nel nostro continente”.

Hanno inoltre definito questa mossa “un segnale che l’offerta di pace, stabilità e opportunità dell’UE è insuperabile”.

La Moldavia, al pari dell’Ucraina, intraprende questo percorso di avvicinamento all’Unione Europea. La Russia, pur avendo citato l’avvicinamento dell’Ucraina alla NATO come una delle motivazioni della propria invasione, non ha ostacolato l’ipotesi di adesione all’UE da parte di Kiev. Lunedì, con l’apertura dei primi cluster, si darà il via a un percorso che coinvolgerà entrambi i Paesi nei negoziati con l’Unione Europea.