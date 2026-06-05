Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha duramente criticato il suo omologo russo, Vladimir Putin, affermando che quest'ultimo "oggi ha scelto la guerra". La dichiarazione giunge in un momento di particolare tensione tra i due Paesi, con il conflitto che prosegue senza segnali di rapida soluzione.

Zelensky ha evidenziato come la decisione di Putin di proseguire le ostilità mostri una chiara volontà di non porre fine al conflitto. Il leader ucraino ha ribadito la posizione del suo Paese, sottolineando l'urgente necessità di trovare una soluzione diplomatica.

A tal fine, Zelensky ha annunciato di aver inviato una lettera ufficiale a Vladimir Putin, proponendo un incontro diretto per discutere la situazione e individuare una via d'uscita.

Il rifiuto di Mosca al confronto diretto

La richiesta di un confronto faccia a faccia, formalmente inoltrata da Zelensky al Cremlino tramite comunicazione scritta, ha ricevuto una risposta di indifferenza da parte delle autorità russe. Mosca non ha mostrato alcuna apertura verso la possibilità di un dialogo diretto tra i due capi di Stato. Questa netta posizione di Mosca evidenzia la profonda distanza tra le parti e la difficoltà di avviare un percorso negoziale concreto.

Il contesto dei leader e le loro istituzioni

Volodymyr Zelensky ricopre la carica di presidente dell'Ucraina dal 2019, guidando il Paese in un periodo cruciale segnato dal conflitto con la Russia.

Vladimir Putin è presidente della Federazione Russa dal 2012, avendo già ricoperto tale incarico dal 2000 al 2008. Il Cremlino, sede della presidenza russa, è il centro decisionale delle politiche di Mosca, mentre la presidenza ucraina è responsabile delle relazioni internazionali e della sicurezza nazionale.

La proposta di Zelensky e il conseguente rifiuto russo si inseriscono in un quadro di relazioni bilaterali estremamente tese, con la comunità internazionale che continua a monitorare con attenzione ogni sviluppo tra Kiev e Mosca.