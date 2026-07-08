Una delegazione del Comune di Genova, guidata dalla sindaca Silvia Salis, ha compiuto una missione istituzionale a New York. L'iniziativa si è svolta in occasione dell'approdo della nave scuola Amerigo Vespucci sul fiume Hudson, per celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La delegazione è stata accolta presso la sede del Comune di New York dall’assessora alle Relazioni internazionali, Ana Maria Archila, e da alcuni membri dello staff del sindaco Zohran Mamdani.

Durante l’incontro, la sindaca Salis ha definito il confronto un "fruttuoso scambio di idee tra due amministrazioni giovani e progressiste", che ha permesso di "avviare una preziosa relazione destinata a proseguire nel tempo".

Tra i temi discussi, il Comune di New York ha mostrato interesse per il progetto della "città dei 15 minuti" di Genova e per l'iniziativa "Sport Senior". La delegazione genovese ha chiesto dettagli sul progetto del primo supermercato a prezzi calmierati dell’amministrazione Mamdani. Altri argomenti affrontati sono stati il salario minimo, l’accessibilità ai grandi eventi e le difficoltà nell’ottenere finanziamenti nazionali a causa di differenze politiche con il governo centrale. La sindaca Salis ha ringraziato l’assessora Archila e lo staff del sindaco Mamdani per l’interesse e la disponibilità.

La Vespucci a New York per le celebrazioni sull’Hudson

L’incontro si è svolto in concomitanza con la presenza dell’Amerigo Vespucci a New York, tappa del suo Tour Mondiale 2026.

La nave scuola della Marina Militare italiana ha raggiunto le acque della città per partecipare alla grande parata navale organizzata dagli Stati Uniti per i 250 anni dell’Indipendenza. La manifestazione, denominata "Sail4th250 – International Naval Review", ha visto la partecipazione di oltre cinquanta velieri e unità militari da tutto il mondo, sfilando lungo il fiume Hudson dal Ponte di Verrazzano al George Washington Bridge.

Eventi a bordo e promozione del Made in Italy

Durante il soggiorno newyorkese, la Vespucci ha attraccato al Pier 86, accanto all’Intrepid Sea, Air & Space Museum. Qui ha ospitato incontri istituzionali ed eventi dedicati alla promozione del Made in Italy. Tra gli ospiti delle celebrazioni figurano rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, inclusa la sindaca di Genova Silvia Salis. Il programma ha incluso anche la presentazione della città di Genova e una conferenza della Fondazione Francesca Rava con il rappresentante permanente dell’Italia alle Nazioni Unite.