Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la possibilità di future esercitazioni militari congiunte tra gli Stati membri della Coalizione dei Volenterosi a sostegno dell'Ucraina. L'annuncio è stato fatto a margine del vertice Nato di Ankara. Macron ha specificato che la prossima riunione della Coalizione si terrà a Parigi il 13 luglio, un'occasione cruciale per definire nuove strategie e rafforzare il supporto a Kiev.

Durante l'incontro nella capitale francese, i rappresentanti discuteranno di temi fondamentali. Tra questi, la lotta contro la flotta fantasma, l'introduzione di nuove iniziative in materia di capacità militari e la mobilitazione dell'industria per sostenere l'Ucraina.

Un punto centrale dell'agenda sarà anche la programmazione di esercitazioni congiunte, volte a migliorare la coordinazione e l'efficacia delle forze alleate.

La Coalizione dei Volenterosi: struttura e obiettivi

La Coalizione dei Volenterosi è un'iniziativa internazionale che raggruppa circa 25 Paesi. Dal novembre 2025, la coalizione opera sotto il comando francese, ma è previsto che la sua guida passi alla leadership britannica nel corso di luglio. L'obiettivo a lungo termine di questo formato è il dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia. Questo impegno sottolinea la volontà dei membri di garantire una stabilità duratura nella regione.

Un gesto simbolico per il sostegno all'Ucraina

In concomitanza con la riunione di Parigi, il presidente Macron ha esteso un invito ai membri della coalizione a partecipare alle celebrazioni della festa nazionale francese del 14 luglio, la Bastiglia. La tradizionale parata militare di quest'anno rivestirà un significato particolare, essendo l'ultima presieduta da Macron prima della conclusione del suo mandato. L'evento rappresenta un'opportunità per il presidente francese di rafforzare simbolicamente il sostegno politico all'Ucraina e di ribadire l'unità degli alleati in un momento critico.