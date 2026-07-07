L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha ribadito l’intenzione di rafforzare significativamente i rapporti economici e culturali tra l’America, la Sicilia e l’Italia. Questa dichiarazione è avvenuta in occasione di un ricevimento esclusivo tenutosi a bordo del suo yacht, ormeggiato nel porto di Palermo lo scorso 5 luglio 2026. L’evento ha accolto un parterre di spicco, includendo autorità politiche, rappresentanti del mondo imprenditoriale, funzionari cittadini e vertici militari di stanza nel capoluogo siciliano. L’ambasciatore Fertitta ha espresso il suo entusiasmo nell’accogliere tali figure, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo.

L’impegno degli Stati Uniti nel promuovere una più stretta collaborazione con la Sicilia e l’Italia è stato un punto focale del suo intervento. Fertitta ha dichiarato che l’obiettivo è «incrementare gli affari tra l’America e la Sicilia, così come con l’Italia in generale», auspicando che l’incontro potesse favorire la discussione su come «migliorare le cose e favorire la collaborazione tra i nostri due Paesi». La tappa siciliana si inserisce nel più ampio contesto del ‘coastal diplomacy tour’, un’iniziativa strategica volta a celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza americana e a consolidare i legami storici e diplomatici tra Italia e Stati Uniti.

Le radici siciliane e la visita a Cefalù

Precedentemente all’arrivo a Palermo, l’ambasciatore Fertitta ha compiuto una significativa visita a Cefalù, un momento particolarmente sentito per i suoi legami familiari. Qui, ha ricevuto documenti ufficiali che attestano le sue origini: il suo trisavolo, Francesco Fertitta, nacque infatti a Cefalù nel lontano 1831. Durante una toccante cerimonia presso il municipio, i funzionari comunali hanno consegnato a Fertitta l’estratto di nascita del suo antenato, un gesto simbolico di grande valore. Il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha accolto personalmente l’ambasciatore, che ha avuto l’onore di firmare il libro rosso della città, un prezioso manoscritto storico la cui redazione risale al 1500.

Fertitta ha condiviso un’emozione personale, ricordando di essere «cresciuto in una famiglia dove si ricordava Cefalù e Palermo», e di aver avuto l’opportunità di portare suo padre in Sicilia nel 2010.

La visita a Cefalù non si è limitata agli aspetti istituzionali e familiari, ma ha incluso anche importanti tappe culturali. La delegazione diplomatica ha visitato il Duomo, dove è stata accolta dal vescovo mons. Giuseppe Marciante, e il Museo Mandralisca. L’ambasciatore Fertitta ha dimostrato grande disponibilità, interagendo con cittadini e turisti, e ribadendo con forza il profondo legame tra le due nazioni: «L’America ama l’Italia e l’Italia ama l’America».

Il tour diplomatico e il futuro dei rapporti bilaterali

La Sicilia rappresenta la quarta tappa di questo ambizioso tour diplomatico costiero, durante il quale lo yacht dell’ambasciatore funge da vera e propria sede itinerante dell’ambasciata americana in Italia. L’iniziativa è pensata per celebrare i rapporti storici tra i due Paesi, in un anno così significativo come il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. L’ambasciatore ha espresso il fermo auspicio di rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e culturali, con un’attenzione particolare alla Sicilia, regione che riveste un significato speciale per le sue radici familiari.

Nel corso della visita, Fertitta ha anche affrontato il delicato tema dell’immigrazione, evidenziando l’importanza cruciale dell’integrazione e della lealtà verso il Paese ospitante.

Ha citato la sua stessa esperienza familiare come un esempio concreto di integrazione riuscita. La presenza dell’ambasciatore in Sicilia è stata unanimemente salutata come un’opportunità straordinaria per consolidare l’amicizia tra la città di Cefalù e la più ampia comunità americana, rafforzando i vincoli storici e culturali che da sempre uniscono queste due realtà.