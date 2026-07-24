Nasce il Mediterranean Game Pass, l'app gratuita ideata dall'area marketing e comunicazione del comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo per accompagnare cittadini e visitatori durante l'evento in programma a Taranto.

Il servizio è già disponibile e permette di accedere a sconti e vantaggi nelle attività convenzionate della città e della provincia, coinvolgendo ristoranti, bar, negozi, stabilimenti balneari e luoghi della cultura.

Un pass digitale sempre sullo smartphone

Il Mediterranean Game Pass è completamente digitale e può essere utilizzato direttamente dal proprio telefono.

Dopo una semplice registrazione con nome, città e lingua, gli utenti possono consultare in tempo reale le offerte disponibili, organizzate in otto categorie.

L'app consente inoltre di visualizzare la mappa degli esercizi convenzionati e di utilizzare strumenti di ricerca come i filtri "attive adesso" e "vicino a te". Una volta scelta la promozione, sarà sufficiente mostrare all'esercente il proprio codice QR personale per ottenere lo sconto.

Un'opportunità per le attività locali

L'iniziativa punta anche a valorizzare il tessuto economico del territorio. Gli esercenti possono entrare nel circuito proponendo offerte dedicate oppure, nel caso delle attività di ristorazione, creando menù e piatti pensati per i Giochi del Mediterraneo.

La partecipazione permetterà alle attività locali di promuoversi tra i visitatori attesi per la manifestazione e di aumentare la propria visibilità.

Uno strumento per monitorare l'impatto dell'evento

Il pass rappresenterà anche un mezzo di analisi per il comitato organizzatore, che potrà monitorare l'utilizzo delle offerte e valutare l'impatto dell'iniziativa sul territorio.

L'obiettivo è favorire la partecipazione delle attività commerciali e rafforzare il sistema di accoglienza in occasione della manifestazione sportiva.