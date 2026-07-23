Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha incontrato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio a Manila, a margine del Forum Regionale ASEAN. Durante il colloquio, Lavrov ha informato il suo omologo americano sulla situazione attuale lungo la linea di contatto in Ucraina, ribadendo con fermezza l’inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. L'incontro ha rappresentato un momento chiave per il dialogo tra le due potenze su questioni di rilevanza internazionale.

Nel corso della discussione, il capo della diplomazia russa ha riaffermato la piena disponibilità di Mosca a ricercare una soluzione politica e diplomatica del conflitto.

Ha inoltre sottolineato l’impegno della Russia a favore delle proposte già avanzate dalla parte americana, emerse durante il vertice tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage. Lavrov ha specificato che la Russia ha aderito a tali proposte, evidenziando la volontà di proseguire su un percorso di dialogo.

Il vertice a Manila e le posizioni chiave

L’incontro tra Lavrov e Rubio si è tenuto il 23 luglio 2026 a Pasay, all’interno dell’area metropolitana di Manila, in concomitanza con i lavori del Forum Regionale ASEAN. La discussione si è concentrata primariamente sulla complessa situazione in Ucraina e sulle possibili vie per una risoluzione diplomatica del conflitto. Lavrov ha espresso chiaramente la posizione russa riguardo la fornitura di armi all’Ucraina, definendola inammissibile e potenzialmente destabilizzante per la regione.

La delegazione russa ha fornito dettagli sulla percezione di Mosca riguardo gli sviluppi sul campo, cercando di illustrare la propria prospettiva sulla dinamica del conflitto. L'obiettivo era quello di chiarire le ragioni dietro la posizione russa e di sollecitare una riflessione sulle implicazioni di un continuo supporto militare a Kiev.

Prospettive per una soluzione diplomatica

La dichiarazione ufficiale diffusa in seguito all'incontro ha confermato l'apertura della Russia a perseguire attivamente una soluzione politica e diplomatica. In questo contesto, è stato fatto esplicito riferimento alle proposte discusse in precedenza, durante l'incontro tra i presidenti Putin e Trump, avvenuto nell’agosto 2025 in Alaska.

Queste proposte costituiscono la base su cui Mosca intende costruire futuri negoziati.

Le parti hanno concordato sull'importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione, impegnandosi a proseguire i contatti su questi temi cruciali. Il comunicato ha ribadito che la Russia resta fermamente impegnata sulle proposte avanzate dagli Stati Uniti in quell'occasione, e che il dialogo tra i due paesi continuerà sia nell'ambito delle relazioni bilaterali sia nei forum internazionali, con l'obiettivo di trovare un terreno comune per la stabilizzazione della situazione.