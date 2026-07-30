La Commissione europea ha ribadito con fermezza la sua posizione riguardo all'accordo Safe, dichiarando che non sono previsti nuovi scambi bilaterali con il governo italiano. L'annuncio, rilasciato da un portavoce durante un briefing con la stampa, ha sottolineato come la priorità assoluta sia ora la firma dell'accordo da parte dell'Italia. La dichiarazione è stata inequivocabile: “Non sono a conoscenza di nuovi scambi bilaterali tra la Commissione e il governo italiano sul Safe”.

Nel corso dell'incontro con i media, l'istituzione europea ha chiarito che ogni ulteriore contatto bilaterale è superfluo, focalizzando l'attenzione sulla necessità di procedere con la sottoscrizione.

Il portavoce ha enfatizzato il messaggio, affermando: “Per dirla senza mezzi termini, non abbiamo bisogno di ulteriori contatti bilaterali, ciò di cui avremmo bisogno è la firma dell’accordo”. Questa presa di posizione evidenzia la volontà della Commissione di accelerare i tempi per l'attuazione dello strumento.

L'importanza strategica dell'accordo Safe

Il Safe, acronimo di Supporto per l'attenuazione dei rischi di disoccupazione in caso di emergenza, rappresenta un cruciale strumento europeo concepito per fornire un sostegno temporaneo ai Paesi membri. Il suo obiettivo principale è mitigare i rischi di disoccupazione in scenari di crisi, garantendo una rete di sicurezza economica e sociale. La Commissione europea, attraverso le parole dei suoi rappresentanti, ha dunque chiarito che, dopo una serie di dialoghi costruttivi, non si rendono necessari ulteriori approfondimenti bilaterali con il governo italiano, ponendo l'accento sulla firma dell'accordo come il prossimo e fondamentale passo operativo per l'attivazione di tale meccanismo di supporto.

Urgenza e tempistiche: la richiesta di Bruxelles

La questione delle tempistiche per la firma dell'accordo Safe è stata al centro delle discussioni già nei giorni precedenti. La Commissione europea aveva infatti espresso la chiara aspettativa che l'Italia procedesse alla sottoscrizione in tempi rapidi. Era stato specificamente indicato che una eventuale firma a dicembre sarebbe stata considerata troppo tardiva, evidenziando l'urgenza attribuita al completamento della procedura. Questa richiesta si inserisce pienamente nel quadro delle scadenze previste per l'implementazione dello strumento Safe, ideato per assicurare un sostegno tempestivo e decisivo ai Paesi membri che si trovino ad affrontare situazioni di emergenza economica e occupazionale, rendendo la rapida adesione italiana un elemento chiave per la sua piena operatività.