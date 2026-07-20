Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che le forze armate ucraine hanno condotto attacchi mirati, colpendo due petroliere appartenenti alla cosiddetta "flotta ombra" russa e quattro navi mercantili nel Mar Nero. L'annuncio è stato diffuso tramite un messaggio sulla piattaforma X, fornendo dettagli sulle recenti operazioni militari contro obiettivi strategici russi.

Le azioni ucraine hanno preso di mira anche importanti infrastrutture logistiche e un deposito di petrolio situato nella regione di Mosca. Zelensky ha dichiarato che "Le nostre sanzioni a lungo raggio hanno prodotto risultati contro infrastrutture logistiche e un deposito di petrolio".

Ha inoltre espresso un sentito ringraziamento agli operatori delle Forze per i Sistemi a Pilotaggio Remoto, ai servizi di intelligence, alle Forze Missilistiche e di Artiglieria e alle Forze per le Operazioni Speciali, sottolineando il loro ruolo fondamentale in queste operazioni.

Obiettivi colpiti e portata delle operazioni

Gli obiettivi delle operazioni ucraine, come specificato nel messaggio di Zelensky, si trovavano a oltre 400 chilometri dal confine ucraino. Oltre agli attacchi contro le infrastrutture logistiche e il deposito di petrolio, sono state colpite due petroliere della flotta ombra russa e quattro navi mercantili che operavano nel Mar Nero. Queste azioni si inseriscono in una strategia più ampia di operazioni a lungo raggio, volte a colpire obiettivi considerati cruciali per la logistica e l'approvvigionamento energetico della Russia.

Il presidente ucraino ha enfatizzato l'importanza delle capacità tecnologiche e operative delle forze ucraine, ringraziando in particolare le unità specializzate nell'impiego di sistemi a pilotaggio remoto e le forze missilistiche. L'annuncio non ha fornito ulteriori dettagli sulle conseguenze specifiche degli attacchi o sulle attuali condizioni delle navi colpite.

La "flotta ombra" russa e il contesto del Mar Nero

La "flotta ombra" russa è un termine utilizzato per descrivere un insieme di navi cisterna e mercantili impiegate per il trasporto di petrolio e altre merci, spesso con l'obiettivo di aggirare le sanzioni internazionali. Queste navi operano attivamente nel Mar Nero e in altre aree marittime, rivestendo un ruolo significativo nelle forniture energetiche della Russia.

Le operazioni ucraine contro tali imbarcazioni riflettono una strategia mirata a colpire la logistica e le risorse energetiche russe. Il Mar Nero rappresenta una delle principali vie di transito per il commercio marittimo e per il trasporto di petrolio dalla Russia verso i mercati internazionali. Le attività militari in quest'area hanno avuto un impatto considerevole sulla sicurezza della navigazione e sulle rotte commerciali, specialmente dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.