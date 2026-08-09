Il Parlamento del Kosovo è stato sospeso il 9 agosto a seguito di un episodio di forte tensione politica. La deputata dell'opposizione, Time Kadrijaj, ha lanciato delle uova contro il primo ministro ad interim, Albin Kurti, durante una seduta. L'incidente si inserisce in un contesto di prolungata crisi politica che minaccia nuove elezioni anticipate, le quarte in meno di due anni per la più giovane democrazia d'Europa.

L'incidente in aula e la reazione del Premier

Il gesto è avvenuto mentre il premier Albin Kurti era impegnato in negoziati con i partiti di opposizione per la nomina di un nuovo presidente.

La deputata Time Kadrijaj ha interrotto il dibattito, lanciando le uova verso il primo ministro, seduto in prima fila, e gridando "Shame on you!". L'azione ha causato l'immediata interruzione della diretta streaming e l'intervento della sicurezza. Nonostante la concitazione, il primo ministro Kurti si è mostrato impassibile, dichiarando che, se essere colpito da uova fosse il prezzo del dialogo politico, sarebbe stato "felice di pagare quel prezzo".

Contesto di instabilità e precedenti politici

Il Kosovo è caratterizzato da una profonda instabilità politica, con tre tornate elettorali in meno di due anni, segno di profonde divisioni politiche. Lo stesso Albin Kurti non è nuovo a episodi di contestazione parlamentare: in passato, quando il suo partito, Vetëvendosje (Vv), era all'opposizione, i suoi membri avevano lanciato gas lacrimogeni nell'aula.

Attualmente, Vetëvendosje ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima consultazione elettorale.

Il ruolo del Parlamento nella democrazia kosovara

L'Assemblea del Kosovo è l'organo legislativo unicamerale del Paese, composto da 120 membri eletti. Le sue funzioni includono l'approvazione delle leggi, l'elezione del presidente e del governo, e il controllo sull'esecutivo. In un periodo di crisi politica acuta, il ruolo di questa istituzione è centrale e delicato per superare le divisioni e garantire la stabilità.