Hamas ha riaffermato il suo impegno ad attuare il piano in 15 punti sulla Striscia di Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti e discusso nel Board of Peace. L'annuncio, fatto il 9 agosto 2026 da un dirigente dell'organizzazione alla BBC, rileva che il piano, pur già accettato da Hamas, è stato invece respinto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu.

L'organizzazione palestinese ha sollecitato i "mediatori" per garantire l'adesione di tutte le parti. Il piano statunitense mira a definire misure di gestione e sicurezza in Striscia di Gaza, coinvolgendo attori internazionali e regionali.

Il piano per Gaza e il rifiuto israeliano

Il piano in 15 punti, elaborato dagli Stati Uniti, presentato come soluzione per la stabilizzazione di Gaza. Tuttavia, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto la proposta, dichiarando che Israele non si ritirerà da Gaza finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Confermando la posizione israeliana su sicurezza e controllo dell'area, Netanyahu ha rigettato il documento di 15 punti dell'amministrazione Trump.

L'annuncio di Hamas e la posizione israeliana si inseriscono in un contesto regionale complesso, con tensioni e negoziati tra attori internazionali. Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo centrale nella mediazione, sottolineando l'importanza di un accordo per stabilità e sicurezza nella regione.

Il ruolo degli Stati Uniti e il Board of Peace

Il Board of Peace, forum di discussione e approvazione, è una piattaforma internazionale per pace e stabilità in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, tramite l'amministrazione Trump, hanno promosso il piano come parte di un più ampio sforzo diplomatico per Gaza e le relazioni tra Israele e Palestina.

La conferma dell'impegno di Hamas e il netto rifiuto israeliano evidenziano le difficoltà di consenso. Il coinvolgimento dei mediatori internazionali è cruciale per l'evoluzione della situazione, mentre la comunità internazionale segue gli sviluppi per prevenire il deterioramento in Striscia di Gaza.