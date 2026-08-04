La Commissione europea ha reso noto che è possibile mantenere il contratto d'appalto preesistente per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, a condizione che siano pienamente rispettate le normative europee in materia di appalti pubblici. Questa dichiarazione è stata rilasciata il 4 agosto, in seguito alle questioni sollevate riguardo la procedura adottata per il significativo progetto infrastrutturale che mira a collegare la Sicilia alla Calabria.

Un portavoce della Commissione europea ha chiarito che la legislazione europea sugli appalti pubblici si applica a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture che superano una determinata soglia di valore.

Ha inoltre specificato che la Commissione è impegnata in un dialogo costante con le autorità italiane per fare chiarezza sulla situazione specifica del contratto in questione. L'obiettivo primario è garantire che tutte le procedure siano conformi ai principi di trasparenza, concorrenza leale e parità di trattamento, come previsto dal diritto comunitario.

La posizione della Commissione europea sull'appalto

La Commissione europea ha precisato che, in base alle direttive comunitarie, un contratto d'appalto già stipulato può essere mantenuto qualora non siano state introdotte modifiche sostanziali rispetto alle condizioni iniziali. Al contrario, l'introduzione di cambiamenti significativi potrebbe rendere necessaria l'indizione di una nuova gara d'appalto.

La valutazione della Commissione si concentra, pertanto, sull'analisi della natura delle eventuali modifiche apportate al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e sulla loro aderenza alle norme europee vigenti.

Il portavoce ha ribadito che il dialogo tra la Commissione e le autorità italiane prosegue attivamente per approfondire la situazione contrattuale. Nonostante non siano state ancora comunicate decisioni definitive, il confronto è costante e mirato ad assicurare il pieno rispetto della normativa in vigore.

Il progetto strategico del Ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un'opera infrastrutturale di grande rilevanza, concepita per collegare stabilmente la Sicilia alla Calabria.

Questo progetto è destinato a ottimizzare il trasporto di persone e merci tra le due regioni, promuovendo una maggiore efficienza logistica e una migliore integrazione territoriale. Con una storia progettuale complessa e articolata, la sua realizzazione è considerata un elemento strategico per lo sviluppo e la connettività del Sud Italia con il resto del Paese.

Nel suo ruolo di garante dell'applicazione delle regole comunitarie, la Commissione europea continua a monitorare attentamente l'andamento dell'appalto e a collaborare con le autorità italiane. L'impegno è volto a garantire che tutte le procedure adottate siano pienamente allineate alla normativa europea in materia di appalti pubblici.