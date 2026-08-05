Il Montenegro ha categoricamente escluso la possibilità di ospitare sul proprio territorio centri dell'Unione Europea per i rimpatri. Il primo ministro Milojko Spajić ha smentito con fermezza le recenti notizie diffuse dai media, chiarendo l'assenza di trattative o iniziative ufficiali in tal senso.

La presa di posizione del premier è giunta in risposta a quanto riportato da alcuni organi di stampa riguardo una presunta lista preliminare di Paesi candidati all'istituzione di tali strutture. Spajić ha dichiarato esplicitamente: "In merito alle notizie diffuse dai media su una presunta lista preliminare di Paesi in cui l'Ue potrebbe istituire centri per l'accoglienza e il rimpatrio, desidero precisare che il Montenegro non ha avviato alcuna trattativa per l'istituzione di tali centri sul proprio territorio.

Il governo non ha ricevuto alcuna iniziativa ufficiale in tal senso. Qualora tale iniziativa venisse presentata, la nostra risposta sarà negativa". Questa dichiarazione ribadisce la posizione irremovibile del governo montenegrino.

La posizione ufficiale del governo

Il governo del Montenegro ha ulteriormente rafforzato la propria posizione, precisando che il Paese non figura tra quelli menzionati come potenziali sedi per i centri di accoglienza e rimpatrio destinati ai richiedenti asilo respinti. Le autorità hanno altresì confermato di non aver partecipato ad alcun negoziato o iniziativa di questo tipo. Le informazioni circolate online che collegavano il Montenegro a discussioni sull’istituzione di “centri terzi” sono state definite non veritiere e prive di fondamento, invitando alla cautela nella diffusione.

In un contesto di crescente attenzione mediatica, il governo ha rivolto un appello ai mezzi di comunicazione, esortandoli a verificare attentamente le informazioni relative alle politiche istituzionali attraverso fonti ufficiali e accreditate. L'obiettivo è prevenire la diffusione di notizie imprecise o non confermate, garantendo una corretta informazione pubblica sulle decisioni del Paese.

Contesto politico e relazioni internazionali

Il Montenegro è uno Stato situato nella regione dei Balcani occidentali, con capitale Podgorica. Il suo sistema di governo è di tipo parlamentare, dove il primo ministro ricopre il ruolo di capo dell’esecutivo. Le comunicazioni ufficiali riguardanti le politiche migratorie e, più in generale, le relazioni con l'Unione Europea, vengono gestite e divulgate attraverso i canali istituzionali preposti.

Le dichiarazioni rilasciate dalle autorità montenegrine ribadiscono con chiarezza che ogni eventuale proposta di collaborazione su temi come i centri di rimpatrio verrà esaminata secondo le procedure previste e le normative vigenti. Viene enfaticamente sottolineato che, allo stato attuale, non esistono né trattative né iniziative formali in corso tra il Montenegro e l'Unione Europea su questo specifico e delicato argomento, confermando la posizione di diniego già espressa.