Eccoci con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro [VIDEO]. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di numerose U.S.L., A.S.L. e Comuni d'Italia, per l'assunzione di personale esperto, da assegnare in varie località italiane. Scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso a maggio 2018

L'A.S.L. NA 1 di Napoli in Campania ha attivato una mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per il conferimento di 3 posizioni con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con il mandato di Dirigente #psicologo, da ubicare presso il servizio di salute mentale degli Enti Penitenziari e ASL.

Ilbando scade domenica 6 maggio 2018.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ''San Fermo della Battaglia'' di Como in Lombardia ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 4 posti a tempo indeterminato full time e 1 collocazione part time di 19 ore a settimana, in funzione di Dirigente Psicologo. Tale procedura selettiva termina giovedì 10 maggio 2018 [VIDEO].

L'Istituto ''Giannina Gaslini'' di Genova-Quattro situato in provincia di Genova in Liguria ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato di 1 Dirigente Sanitario Psicologo, da sistemare presso l'UOSD psicologia clinica. La domanda deve essere presentata entro domenica 13 maggio 2018.

Il Comune di Foligno di Perugia in Umbria ha proclamato una selezione pubblica, per soli titoli, per l'introduzione a tempo determinato part time di 2 Assistenti Sociali cat.

D1, da adibire mediante la zona diritti di cittadinanza, per la realizzazione del programma SIA. Il suddetto procedimento selettivo rimane operativo sino a mercoledì 2 maggio 2018.

Il Comune di San Costanzo di Pesaro nelle Marche ha decretato una mobilità volontaria, per l'inserimento a tempo indeterminato part time di 24/36 ore settimanali di 1 Istruttore #assistente sociale cat. D1, da impiegare tramite l'ambito dei servizi sociali e al cittadino. La scadenza avviene entro domenica 6 maggio 2018.

Il Comune di Oria di Brindisi in Puglia ha dato il via ad una mobilità volontaria esterna, per la carica di 2 Assistenti Sociali cat. D, da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato part time di 18 ore settimanali. L'istanza deve pervenire entro domenica 6 maggio 2018.

Il Comune di Costabissara di Vicenza in Veneto ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 incarico come Assistente Sociale cat. D. Anche in questo caso, la domanda di ammissione deve essere presentata, entro domenica 6 maggio 2018.

Il Comune di Zero Branco di Treviso in Veneto ha stabilito due #Concorsi Pubblici, per esami, per il reclutamento di 2 profili con il ruolo di Assistente Sociale, di cui 1 posto di cat. d p.e. 1 a tempo indeterminato part time e 1 posizione di cat. D con un contratto a tempo indeterminato part time di 18/36 ore. I summenzionati bandi rimangono in vigore sino a lunedì 7 maggio 2018.

L'Unione di Comuni di Metalla e il Mare ''Musei'' in provincia di Carbonia-Iglesias in Sardegna ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato part time al 75% di 1 profilo con il titolo di Assistente Sociale cat. D1. La domanda di partecipazione deve essere esibita entro giovedì 10 maggio 2018.

Il Comune di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo nelle Marche ha promosso un avviso selettivo di mobilità esterna volontaria, per l'arruolamento a tempo indeterminato full time di 1 Assistente Sociale cat. D1, da inserire tramite l'Area ''Servizi Sociali, alla Persona e alla Comunità''. Il sopracitato concorso finisce sabato 12 maggio 2018.

Il Comune di Parma in Emilia Romagna ha avviato una mobilità volontaria, per immettere 4 Assistenti Sociali cat. D1. I candidati che desiderano aderire a tale avviso hanno la facoltà di inoltrare l'istanza, entro domenica 13 maggio 2018.

Il Comune di Grottammare in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche procede con una selezione pubblica, per l'attuazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per concedere 1 ubicazione con la qualifica di Assistente Sociale cat. D, da regolarizzare con un rapporto di lavoro a tempo determinato full time della durata di 10 mesi. Il bando rimane vigente sino a giovedì 17 maggio 2018.

Il Comune di Locate Varesino in provincia di Como in Lombardia ha emanato un concorso pubblico, per soli esami, per l'attribuzione a tempo indeterminato part time di 18 ore a settimana di 1 impiego come Assistente Sociale cat. D1. La selezione in questione chiude giovedì 17 maggio 2018.

L'Unione dei Comuni Nord Est Torino in Piemonte ha comunicato un concorso pubblico, per esami, per l'accoglimento di 1 figura con la responsabilità di Assistente Sociale cat. D. Anche per questo bando, la scadenza è fissata [VIDEO]entro giovedì 17 maggio 2018.