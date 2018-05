Proseguiamo con interessanti novità per chi cerca un'occupazione [VIDEO]. Si informa che il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico per l'assunzione di figure specializzate da collocare presso la Direzione della Casa di Reclusione per Donne di Venezia per l'Istituto a Custodia Attenuata per Madri (ICAM). Ecco di che cosa si tratta.

Bando di Concorso a giugno 2018

La Casa di reclusione femminile di Venezia in Veneto ha proclamato una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d'idoneità, per la preparazione di un elenco di Educatori per l'Infanzia cui attingere per l'assegnazione di mandati come libero professionista privo di rapporto di pubblico impiego.

La durata di tale elenco non supera i quattro anni. Per ottenere la suddetta carica è essenziale detenere i seguenti titoli di studio e requisiti [VIDEO]:

Diploma di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Diploma di Puericultrice o Vigilatrice d'Infanzia con inclusa l'abilitazione all'attività;

possesso di partita I.V.A. o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento di incarico;

essere muniti di un'attestazione che confermi il fatto di avere la fedina penale pulita;

età superiore ai 25 anni e inferiore ai 65 anni;

essere in possesso del curriculum vitae.

Gli aspiranti sono tenuti a sostenere un colloquio davanti alla Commissione, per accertare l'idoneità e le capacità richieste dalla Direzione. Il concorrente che riporta al colloquio una votazione minima di 6 punti viene dichiarato ufficialmente idoneo.

Come presentare la domanda, termini, regolamenti e ulteriori informazioni

La domanda di ammissione alla selezione deve essere convenientemente redatta, firmata, fornita del curriculum vitae e di una fotocopia della carta d'identità. Il tutto deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure alla seguente casella PEC di posta elettronica certificata: cr.venezia @ giustiziacert.it, entro e non oltre le ore 24:00 di mercoledì 6 giugno 2018. Da tenere in considerazione che il modello di domanda è presente sul sito online del ''Ministero della Giustizia'' nella sezione ''Concorsi, esami, selezioni e assunzioni''.

E' fondamentale sapere che i dati personali procurati dai partecipanti sono trattati ai sensi del D. Legisl. 30.6.2003 n. 196, e vengono presi in carico dalla Direzione della Casa di Reclusione Donne Venezia con l'intenzione di coordinare il vigente procedimento concorsuale. Inoltre, i candidati hanno la facoltà di accedere a tutta la propria documentazione [VIDEO].