È stato pubblicato l’atteso bando di concorso pubblico del Ministero della Cultura. I posti di lavoro disponibili sono 1800, di cui 1500 per la vigilanza e 300 per assistenza tecnica, con contratto a tempo indeterminato presso sedi dislocate in tutta Italia.

Per fare domanda bisogna essere in possesso del diploma di scuola superiore, occorre inoltrare la propria candidatura on line entro il 10 gennaio 2026.

Bando di concorso Ministero della Cultura: posti disponibili

Il concorso del Ministero della Cultura, pubblicato in data 11 dicembre 2025 sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 1800 unità di personale così suddivise:

1500 assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali;

300 assistenti tecnici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

All'articolo 1 del bando di concorso è riportato il dettaglio della dislocazione per regione dei posti messi a concorso, nel quale si evidenziano i 381 posti disponibili complessivamente nel Lazio, i 376 posti in Campania e i 98 in Toscana.

I candidati dichiarati vincitori al concorso potranno scegliere la sede secondo l’ordine della rispettiva graduatoria per ciascuno dei codici di concorso.

Requisiti richiesti per la candidatura

Per poter fare domanda di partecipazione al concorso del Ministero della Cultura sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Essere maggiorenni;

Pieno godimento dei diritti politici e civili;

Non essere stati destituiti o licenziati da pubblico impiego;

Non aver riportato condanne definitive;

Idoneità fisica all’impiego;

Diploma di scuola secondarie di secondo grado.

Come fare domanda

La domanda per partecipare alle selezioni per il concorso del Ministero della Cultura dovrà essere inoltrata utilizzando la procedura disponibile sul Portale del reclutamento InPA e sul sito istituzionale del Ministero (www.cultura.gov.it).

La domanda potrà essere presentata per una sola delle due posizioni messe a concorso entro la scadenza del 10 gennaio 2026.

Attualmente sono aperti altri concorsi per vari ministeri, le cui informazioni possono essere reperite consultando la pagina dedicata al lavoro di Blasting News.

Procedura concorsuale: materie della prova scritta e graduatorie

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento della sola prova scritta, distinta per i codici di concorso, e consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti di cui:

25 quesiti ripartiti tra 10 quesiti comuni ad entrambe le posizioni messe a concorso e 15 quesiti distinti per ciascun codice di concorso. Le materie oggetto della prova scritta sono elencate all’articolo 10 del bando di cui si può prendere visione sul Portale del reclutamento;

7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali.

Il risultato della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli posseduti, concorrerà alla formazione delle graduatorie finali, distinte per ciascuna classe di concorso.