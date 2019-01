Annuncio

Annuncio

Sono in corso le selezioni di Colangelo Management per la ricerca di un'attrice per uno spettacolo teatrale con il noto attore Maurizio Mattioli, spettacolo che andrà poi in scena a Roma. Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di attori, attrici, danzatori danzatrici, figure varie per uno spettacolo, diretto da Maurizio Colombi, che verrà messo in scena a Milano.

Uno spettacolo con Maurizio Mattioli

Per uno spettacolo teatrale con il noto attore Maurizio Mattioli, che andrà in scena a Roma nel mese di marzo 2019, Colangelo Management cerca un'attrice di età compresa tra 25 e 40 anni, con una notevole dimestichezza con il dialetto romanesco e rilevanti abilitå canore.

Le interessate devono [VIDEO] inviare entro l'1 febbraio la propria candidatura, allegando dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti, il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@colangelomanagement.eu.

Advertisement

Le selezioni verranno poi effettuate su convocazione.

Burattino senza fili

Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale, dal titolo Burattino senza fili, diretto da Maurizio Colombi, si cercano attori, attrici, danzatori. Il debutto dello spettacolo, su musiche di Edoardo Bennato, è previsto intorno alla metà del mese di novembre 2019 a Milano. Seguirà un tour in tutta Italia. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso quattro performer, indipendenti o in coppia, tre attrici e due attori, tutti cantanti e ballerini/e o, quantomeno, in possesso di ottime attitudini alla danza, due danzatrici classiche, quattro danzatrici di funky-hip hop, un danzatore classico, due danzatori con elementi rilevanti di acrobatica, un rapper, alcuni mimi, vari acrobati ambosessi, un musicista di tromba, sax o filicorno e un musicista percussionista, entrambi in possesso di buone capacità canore e nell'ambito della danza, alcuni giocolieri e fantasisti, un D.J. Tecno-House.

Advertisement

I migliori video del giorno

Gli interessati devono [VIDEO] inviare entro e non oltre domenica 3 febbraio i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.burattino@gmail.com. I soggetti ritenuti idonei verranno poi convocati per le audizioni, che si terranno martedì 12 e mercoledì 13 febbraio a Milano, presso il Teatro degli Arcimboldi (Via dell'Innovazione, 20, alla sala danza), dalle ore 10 alle 18.