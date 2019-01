Advertisement

Advertisement

Selezioni in corso per la ricerca di figuranti speciali e una truccatrice per una web serie, prodotta da D&E Animation, dal titolo "Game of Kings". Le riprese verranno effettuate soprattutto a Genova ma in parte anche nell'ambito della intera regione Liguria. Si cercano inoltre varie figure, tra cui cabarettisti, cantanti, musicisti e ballerini, per vari spettacoli, a cadenza settimanale, a cura dell'Associazione Cento Teatri di Firenze, che verranno messi in scena a breve nel capoluogo toscano.

Leggi anche Casting per una web series tv e per uno spot commerciale

Una web serie

Per la realizzazione di una interessante e ben conosciuta web serie dal titolo "Game of Kings", si cercano ambosessi maggiorenni, con dialoghi e battute, come figuranti speciali.

Advertisement

Si tratta di una serie fantasy ambientata in contesto medievale le cui riprese verranno poi effettuate prevalentemente a Genova ma anche in ulteriori luoghi della regione Liguria. I casting per le cinque puntate conclusive della serie si terranno a Genova il 16 gennaio per gli uomini e il 23 gennaio per le donne, in entrambi i casi a partire dalle ore 20:00, in Vico delle Carabaghe (sede del Mangano). La casa di produzione della web serie, ovvero la D&E Animation, cerca anche una truccatrice. Le selezioni per questa posizione si terranno il 16 gennaio prossimo alle ore 19:30, nello stesso luogo indicato in precedenza. Gli interessati a [VIDEO] presentare la propria candidatura, sia come figuranti speciali che come truccatrici, devono inviare i propri dati personali e di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: info.deanimation @gmail.com o, tramite whatsapp, a questo numero di telefono: 388/1209923.

Advertisement

Alcuni spettacoli

Per spettacoli che si terranno a cadenza settimanale, organizzati dall'Associazione Cento Teatri, in un noto locale di Firenze, con debutto previsto per il prossimo 18 gennaio, si cercano ballerini, musicisti, cabarettisti e cantanti. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura allegando il proprio curriculum artistico-professionale, alcune fotografie, un breve video o uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: centoteatri @gmail.com. I video possono essere inviati anche con modalità "We Transfer". I candidati pre-selezionati online sulla base della documentazione inoltrata verranno poi convocati per le relative selezioni.