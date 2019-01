Advertisement

Casting in corso in questo periodo per la la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo e interessante film diretto da Danilo Casaldi per DMG Alternativecreative.

Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine per numerosi spettacoli di Avanspettacolo Venezia Theatre Restaurant, che si terranno in modo costante e continuativo per tutto il 2019 nell'ambito dei Dinner Show, e questo innanzitutto il venerdì e il sabato sera ma anche in date extra fissate successivamente.

In questo caso verrà sempre garantito anche il vitto e l'alloggio, oltre alla regolare retribuzione.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo interessante film della DMG Alternativecreative diretto dal regista Danilo Casaldi e con la sceneggiatura di Giampaolo Chighine, si cercano attualmente attori e attrici.

Le selezioni si terranno a Suzzara, in provincia di Mantova, mercoledì 9 gennaio presso il Cinema Teatro Politeama (Via Mazzini, 7), dalle ore 20 alle 23,30.

Gli interessati possono [VIDEO] presentarsi direttamente o, se preferiscono, chiedere prima ulteriori informazioni e dettagli facendo riferimento a uno dei seguenti numeri di telefono: 327/8641460, 331/1320064, 329/3155545.

Vari spettacoli a Venezia

Per la realizzazione di numerosi spettacoli, che si svolgeranno poi ogni venerdì e sabato sera, in modo continuativo (unitamente a date extra ancora da fissare), l'Avanspettacolo Venezia Theatre Restaurant cerca ballerine e ballerini per una programmazione correlata ai Dinner Show del 2019, già a partire da questo mese di gennaio. Verrà data la preferenza alle candidature di soggetti residenti a Venezia e dintorni, ma senza esclusione alcuna per quanti provengono da altre città italiane.

Oltre alla regolare retribuzione, per i selezionati si prevede vitto e alloggio a carico dell'organizzazione. Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale, fotografie a figura intera e in primp piano nonchè video e/o showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ avanspettacolovenezia.it.

Si precisa che per quanto concerne l'inoltro di video e showreel si può utilizzare il sistema 'We Transfer'. I casting si terranno poi preaso la sede di Avanspettacolo Venezia Theatre Restaurant, e verranno convocati solamente quanti saranno ritenuti idoneii a seguito di una pre-selezione online sulla base della documentazione inoltrata.